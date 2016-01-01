بالفيديو.. برلماني: الروتين فى مصر يقتل الإبداع والابتكار

قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أننا الشعب الوحيد في العالم القادر علي قتل الإبداع في كل المراحل، مضيفًا لابد أن يكون هناك كتبا أكاديمية بهدف الإبداع المستمر وخلق عقول مبتكرة ومبدعة.

وأكد إسماعيل خلال لقائة ببرنلمج ” أمنية مصر” علي قناة الحدث اليوم والذي تقدمة الإعلامية الدكتورة مني زعزوع، علي ضرورة تكثيف البحوث الخاصة علي التعليم من حيث الاحتياجات والطرق الجديدة لإنتاج جيل والاعي ومتعلم.

وأكد إسماعيل، علي ضرورة احتواء المدرسين، والعمل علي الاهتمام بالأجور ومناقشة أداء المدرسين من وقت لأخر، بالإضافة إلى مراجعة الطلاب من حيث نسب الذكاء كنوع من تقييم المدرس.