روسيا تفقد قمرًا صناعيًا لمنظومة “غلوناس”

أفاد مصدر في الصناعة الفضائية الروسية بفقدان قمر صناعي واحد من مجموعة الأقمار الصناعية الروسية الخاصة بالملاحة الفضائية “غلوناس”.

وأوضح المصدر أن قمرا صناعيا آخر من الاحتياط المداري سيحل محل القمر الصناعي المفقود.

فيما أعلن مركز إدارة منظومة “غلوناس” الروسية للملاحة الفضائية أن كبير المهندسين للمنظومة لا يزال منذ يوم 15 ديسمبر يدرس سبب انقطاع الاتصال بالقمر الصناعي.

يذكر أن منظومة “غلوناس” الروسية للملاحة الفضائية تتكون حاليا من 24 قمرا اصطناعيا تدور في 3 مستويات مدارية، ارتفاعها 19400 كلم، وتميل 64.8 درجة، موزعة على المستويات بالتساوي (8 في كل مستوى)، لتغطية مجمل سطح الكرة الأرضية، في حين يكفي 18 قمرا لتغطية مجمل مساحة روسيا.

وتدور أقمار منظومة “غلوناس” للملاحة حول الأرض خلال 11 ساعة و15 دقيقة، وهذا ملائم لاستخدامها في خطوط العرض العليا (المناطق القطبية الشمالية والجنوبية)، حيث أن إشارات منظومة الملاحة الأمريكية “GPS” ضعيفة أو لا تُستقبل هناك.

وفي عام 2004 صارت المنظومة تستخدم أقمارا صناعية للجيل الثاني من طراز “غلوناس – أم”. ومنذ عام 2011 بدأت عملية نشر الأقمار الصناعية للجيل الثالث (غلوناس – كا).