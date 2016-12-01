شركة طيران أمريكية تنفي طردها مسافرين لتحدثهم بـ«العربية» قبل الإقلاع

ترجمة : أحمد عبد الحميد

نفت شركة دلتا الأمريكية للطيران قيامها بطرد شابين عربيين من على متن إحدى رحلاتها الجوية المغادرة من مطار هيثرو بلندن بعد أن لاحظت المضيفة تحدث أحدهما باللغة العربية فى هاتفه قبل الإقلاع.

وأصدرت خطوط دلتا الجوية بيانًا على موقعها الالكتروني الرسمي، ترد على ذلك :” نحن نأخذ كل الإدعاءات والمزاعم الخاصة بالعنصرية على محمل الجد قبل القفز إلى أى استنتاج، وثقافتنا تحتم علينا معاملة الجميع باحترام، وطواقمنا مدربة على التعامل مع حالات الشجار بين الركاب ومهمتنا هى توفير سبل الراحة لكافة الموجودين على متن رحلاتنا”.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر أحد الشابين -واسمه أدم صالح- وهو يوجه رساله من على متن الطائرة يقول فيها أنه تم طرده لتحدثه باللغة العربية وهو أمر عنصرى للغاية، من ثم أثار ذلك موجة من السخط والغضب وشن رواد تلك المواقع هجمة على الصفحة الرسمية للشركة على “فيس بوك”.

وقالت الشركة فى بيانها:” تم إخراج اثنين من الزبائن كانا على متن الرحلة المغادرة مطار هثرو بلندن، بعد قيامهما بإثارة الشغب داخل الطائرة مما أدي لاستياء نحو 20 راكبًا، وتم حجز رحلة آخرى لهما، ومن المقرر التحقيق مع طاقم الطائرة بعد هبوطها مساء اليوم وسنوافيكم بالجديد.