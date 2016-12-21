أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 21 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 21 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، آخر التطورات في التفاوض مع شوقى غريب لتولي القيادة الفنية واقتراب محمد صبحى من حراسة عرين الدراويش في بطولة الكأس، وخضوع مدافع سكر الحوامدية للاختبار في صفوف الدراويش.

توصلت مفاوضات شوقى غريب المدير الفنى الحالى للإنتاج الحربى مع مسئولى الإسماعيلى لتولى القيادة الفنية للدراويش لمراحل متقدمة، بعدما أنهى الطرفان الاتفاق على كافة الأمور المادية، وكذاك الاتفاق على تشكيل الجهاز المعاون له فى تدريب الدراويش.

اقترب محمد صبحى، حارس مرمى الإسماعيلى، من حراسة عرين فريقه فى مباراته أمام عرب الرمل، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، لاسيما أن الحارس أصبح جاهزا للمشاركة وينتظر القرار الفنى للعودة إلى حراسة مرمى الدراويش.

دخل مؤمن سليمان المدير الفنى السابق للزمالك دائرة المرشحين بقوة لتدريب الإسماعيلي بداية من الدور الثاني لخلافة أشرف خضر في القيادة الفنية للدراويش، في ظل رغبة إدارة الإسماعيلي في التعاقد مع مدير فنى جديد لتحسين نتائج أصحاب الرداء الأصفر في عمر مسابقة الدورى العام.

رحب الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أشرف خضر برحيل محمود عبد العزيز لاعب وسط الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية حال تلقيه عرضا جادا من أحد أندية الدورى الممتاز للانتقال لصفوفه خلال الفترة الماضية، لاسيما أن أزمة عدم مشاركة اللاعب في المباريات جعلته لا يركز في تدريبات الإسماعيلى.

خضع موسى بدر، مدافع سكر الحوامدية، للاختبار فى صفوف الإسماعيلى اليوم الأربعاء تمهيدا للوقوف على إمكانياته والتعاقد معه حال اجتياز الاختبارات الفنية والبدنية، لاسيما أن الجهاز الفنى بقيادة أشرف خضر يبحث تدعيم صفوفه بمدافع لتدعيم صفوفه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.