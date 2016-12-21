بالصور.. وزير خارجية مالطا: نحتاج للتعاون الاستخباراتى مع مصر لمحاربة الإرهاب

كتب أحمد جمعة - تصوير سامى وهيب

قال وزير الخارجية المالطى، جورج فيلا، إن بلاده تحتاج للتعاون الاستخباراتى والمعلوماتى مع مصر، من أجل مواجهة الإرهاب المتصاعد فى المنطقة.

بدوره، أكد وزير الخارجية سامح شكرى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره المالطى، مساء اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين 500 مليون يورو، مشدّدًا على ضرورة تعزيز التعاون فى هذا المجال.

واستطرد وزير خارجية مالطا فى حديثه خلال المؤتمر، مؤكّدًا أن الميزان التجارى مع مصر قفز إلى مليار يورو، وهناك تحرك فى مجتمع الأعمال لتشكيل وفد من رجال الأعمال المالطيين لزيارة مصر، فعقب الأحداث الأخيرة فى ليببا فقد عدد كبير من رجال الأعمال فرص الاستثمار فى ليبيا، ما دفعهم للاتجاه إلى مصر.