أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 21/12/2016 في الأسواق المصرية

شيماء مصطفى
شهدت اسعار الحديد في اليومين الماضيين ارتفاعا تراوح بين 500 إلى 700 جنيه وفيما يلي جدول بمتوسط أسعار الحديد اليوم حسب آخر تحديث للأسعار:
الشركة البائعة سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
حديد عز 9850
حديد الدخيلة 9850
حديد بشاي 9800
حديد العتال 9700
حديد عطية 9700
حديد سرحان 9550
حديد الكومي 9650
حديد المصريين 9750
حديد المعادي 9550
حديد العشري 9550
حديد الجيوشي 9650
حديد اكتوبر 9600
حديد الجارحي 9600
حديد الوطنية 9550
حديد اركو 9550
حديد قوطة 9650
متوسط أسعار الاسمنت اليوم
انخفضت أسعار الاسمنت في الأيام الماضية لدى بعض الشركات ما يقارب 10 إلى 15 جنيه وفيما يلي جدول بأسعار الاسمنت حسب آخر تحديث للأسعار:
الشركة البائعة سعر الطن الواحد بالجنيه المصري
الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح 728
الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر 713
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير 718
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك 730
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس 720
اسمنت النهضة منتج الصخرة 738
اسمنت وادى النيل منتج المصرى 730
لافارج للاسمنت منتج المخصوص 795
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان 720
اسمنت العريش منتج العسكرى 725
اسمنت سيناء منتج سيناء 723
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر 735
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران 730
السويس للاسمنت منتج السويس 735
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة 735
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو 698
اسمنت حلوان منتج حلوان 735
اسمنت شورى منتج شورى 718
مصر بنى سويف 770
السويدى 723
جنوب الوادى 723
بنى سويف منتج تايتان 748
مصر للاسمنت قنا منتج المسلة 720
يجدر التنبيه إلى أن الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الاسعار المذكورة هي أسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل.
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