أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 21/12/2016 في الأسواق المصرية

شيماء مصطفى

شهدت اسعار الحديد في اليومين الماضيين ارتفاعا تراوح بين 500 إلى 700 جنيه وفيما يلي جدول بمتوسط أسعار الحديد اليوم حسب آخر تحديث للأسعار:

الشركة البائعة سعر الطن الواحد بالجنيه المصري

حديد عز 9850

حديد الدخيلة 9850

حديد بشاي 9800

حديد العتال 9700

حديد عطية 9700

حديد سرحان 9550

حديد الكومي 9650

حديد المصريين 9750

حديد المعادي 9550

حديد العشري 9550

حديد الجيوشي 9650

حديد اكتوبر 9600

حديد الجارحي 9600

حديد الوطنية 9550

حديد اركو 9550

حديد قوطة 9650



متوسط أسعار الاسمنت اليوم

انخفضت أسعار الاسمنت في الأيام الماضية لدى بعض الشركات ما يقارب 10 إلى 15 جنيه وفيما يلي جدول بأسعار الاسمنت حسب آخر تحديث للأسعار:

الشركة البائعة سعر الطن الواحد بالجنيه المصري

الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح 728

الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر 713

شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير 718

اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك 730

اسمنت اسيك المنيا منتج حورس 720

اسمنت النهضة منتج الصخرة 738

اسمنت وادى النيل منتج المصرى 730

لافارج للاسمنت منتج المخصوص 795

اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان 720

اسمنت العريش منتج العسكرى 725

اسمنت سيناء منتج سيناء 723

الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر 735

رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران 730

السويس للاسمنت منتج السويس 735

أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة 735

أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو 698

اسمنت حلوان منتج حلوان 735

اسمنت شورى منتج شورى 718

مصر بنى سويف 770

السويدى 723

جنوب الوادى 723

بنى سويف منتج تايتان 748

مصر للاسمنت قنا منتج المسلة 720

يجدر التنبيه إلى أن الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع أسعار التعامل في سوق مواد البناء و قد تختلف اختلاف بسيط من مكان لآخر و الاسعار المذكورة هي أسعار المصنع و لا تشمل مصاريف النقل.