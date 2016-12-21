الأهلي يبدأ الاستعداد للقمة.. السبت

كتب فتحى الشافعى

قرر الجهاز الفنى للأهلي بقيادة حسام البدرى منح اللاعبين راحة يوم الجمعة القادمة عقب مباراة الألومنيوم المقرر لها غدا الخميس، على استاد السلام، ضمن مباريات دور ال32 من كأس مصر.

ويبدأ الأهلي يوم السبت المقبل الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها ٢٩ ديسمبر الجاري في ختام منافسات الدور الأول للدوري.

كان الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري قد اختار قائمة تضم ٢١ لاعبا لمباراة الألمونيوم غدا الخميس، باستاد السلام في دور الـ٣٢ لكأس مصر وتضم القائمة كلا من : شريف اكرامي، محمد الشناوي، محمد عصام الغندور (حارس ثالث) ، رامي ربيعة ، صبري رحيل، محمد هاني ، محمد نجيب، علي معلول، أحمد رمضان بيكهام، عماد متعب، حسام عاشور، مؤمن زكريا، صالح جمعة، عمرو جمال، سعد سمير، حسين السيد، ميدو جابر، أكرم توفيق، أحمد حمدي، محمد حمدي زكي وجون انطوي.

فيما تضم قائمة المستبعدين 10 لاعبين هم مسعد عوض، حسام غالي، أحمد فتحي، باسم علي، عمرو السولية، جونيور أجاي، عبد الله السعيد، أحمد حجازي، وليد سليمان، أحمد عادل عبد المنعم، وكريم نيدفيد.