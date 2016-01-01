غدًا..الحكم على «جنينة» بإشاعة أخبار كاذبة

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، غدًا، حكمها على هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة.

وكانت قضت محكمة أول درجة، جنح القاهرة الجديدة، قضت بمعاقبة جنينة بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة ٢٠الف جنيه، وكفالة ١٠اآاف جنيه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 ألاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.