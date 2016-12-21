موجز أخبار مصر 6 مساء.. بوتين يعد بعودة السياحة الروسية إلى مصر قريبا

نشر "اليوم السابع" العديد من الأخبار على مدار الساعات الماضية، جاء فى مقدمتها مكالمة الرئيس السيسي لنظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وأكد الرئيس الروسى خلال تلك المكالمة على عودة الرحلات الروسية لمصر قريبا.

عبر الرئيس الروسى عن شكره وتقديره لتعازى ومواساة الرئيس السيسى ، مؤكداً على ما يعكسه ذلك من قوة ومتانة العلاقات المصرية الروسية، وأهمية العمل على تنميتها بمختلف المجالات، بما فى ذلك مكافحة الإرهاب.

وأكد "فلاديمير بوتين" أن الجانب الروسى يعتزم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو قريباً، وذلك فى ضوء ما خلصت إليه التقييمات الأمنية والفنية التى تعاون بشأنها الجانبان المصرى والروسى.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور، عن إجراء تحويلات مرورية بالتزامن مع القيام بأعمال تطوير ورصف طريق "القطامية - العين السخنة"، وذلك فى الاتجاه من العين السخنة إلى القاهرة، وهى الأعمال التى تنفذها شركة "أوراسكوم" بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لمدة 6 شهور، ما يستلزم إغلاقًا جزئيًّا للطريق وسط انتشار للخدمات المرورية.

الروائى أحمد ناجى

انتهت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، من إجراءات الافراج عن الروائى أحمد ناجى.

قال وزير الخارجية المالطى جورج فيلا، إن زيارتى لمصر تأتى لحضور الاجتماع فى الجامعة العربية، مؤكدا أن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى فرصة للتشاور حول القضايا بين البلدين والمشاكل المشتركة، مضيفا "فرصة للتعلم من الرئيس السيسى وكيفية النظر فى الأمور العالقة".

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن موقف مصر ثابت تجاه الأزمة السورية، وهو إيجاد حل سياسى للأزمة السورية، مشيرا إلى حادث ألمانيا الإرهابى وحادث اغتيال السفير الروسى فى أنقرة.

وأكد شكرى خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية المالطى جورج فيلا، أن المقاتلين الأجانب مشكلة كبيرة ويشكلون خطرا على الأمن، داعيا لمواجهة الخطر بشكل صريح ومباشر.

أصدر الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفى، فتوى تحرم شراء ملابس بابا نويل فى الكريسماس، فيما وصف الدكتور الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، هذه الفتوى بالتخاريف، معتبرا إياها محاولة لإثارة البلبلة.

وتأتى هذه الفتوى بعد يوم واحد من إحالة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون لتنظيم الفتوى إلى لجنتى الشئون الدينية والتشريعية تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة.