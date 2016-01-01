أمجد سالمان منذ 24 ساعة منذ 24 ساعة 0 سعر و مواصفات 10 سيارات زيرو تحت 150 ألف جنيه في السوق المصري سيارات تحت سعر 100 الف جنيه مصري

سوق السيارات المصرية من الأسواق الناجحة بشكل كبير، والذي يتنافس فيه المصنعون لتوفير الأفضل إلى المستخدم وإرضائه لتحقيق أعلى المبيعات، وإذا كنت تفكر في اقتناء سيارة اقتصادية بمواصفات عالية وسعر اقتصادي يناسب معظم فئات المستخدمين، فسوف نقوم بسرد أفضل 10 سيارات مصرية اقتصادية زيرو تحت سعر 150 ألف جنيه مصري . أسعار و مواصفات 10 سيارات في السوق المصري بسعر 150 ألف جُنيهاً مِصرياً

نوافيكم بسعر 10 سيارات في السوق المِصري والمواصفات الكاملة لكل سيارة . سوزوكي ألتوSuzuki Alto

تأتي سيارة سوزوكي ألتو بسعر 120 ألف جُنيهاً مِصرياً . مواصفات السيارة سعة المُحرك 800 سي سي عدد الأحصنة 47 حصان عدد السلندر 3 سلندر عزم المحرك 90 نيوتن/متر ناقل السرعات يدوي نظام الفرامل المانع للإنغلاق (ABS) غير موجود بالسيارة مقاس الجنط 13 الوسائد الهوائية غير موجود بالسيارة فئة السيارة هاتشباك ام جي 350 MG 350

تأتي سيارة ام جي 350 بسعر 120,000 إلى 145,000 جُنيهاً مِصرياً . مواصفات السيارة سعة المُحرك 1500 سي سي عدد الأحصنة 107 حصان عدد السلندر 4 سلندر عزم المحرك 135 نيوتن/متر ناقل السرعات يدوي نظام الفرامل المانع للإنغلاق (ABS) يوجد مقاس الجنط 16 الوسائد الهوائية يوجد فئة السيارة سيدان

جيلي اكس باندينو Gelly Xpandino

تأتي السيارة بسعر 149,000 جُنيهاً مِصرياً . مواصفات السيارة سعة المُحرك 1500 سي سي عدد الأحصنة 94 عدد السلندر 4 سلندر عزم المحرك 128 نيوتن/متر ناقل السرعات يدوي نظام الفرامل المانع للإنغلاق (ABS) غير موجود بالسيارة مقاس الجنط 14 الوسائد الهوائية غير موجود بالسيارة فئة السيارة هاتشباك

ام جي 5 MG

تأتي السيارة بسعر 149,000 جُنيهاً مِصرياً . مواصفات السيارة سعة المُحرك 1500 سي سي عدد الأحصنة 107 حصان عدد السلندر 4 سلندر عزم المحرك 135 نيوتن/متر ناقل السرعات يدوى نظام الفرامل المانع للإنغلاق (ABS) متوفر بالسيارة مقاس الجنط 16 الوسائد الهوائية يوجد فئة السيارة هاتشباك

سينوفا Senova A1

تأتي السيارة بسعر 102,000 إلى 132,000 جُنيهاً مِصرياً . مواصفات السيارة سعة المُحرك 1500 سي سي عدد الأحصنة 113 عدد السلندر 4 سلندر عزم المحرك 143 نيوتن/متر ناقل السرعات يدوي نظام الفرامل المانع للإنغلاق (ABS) يوجد مقاس الجنط 14 الوسائد الهوائية يوجد فئة السيارة هاتشباك

سينوفا Senova A1

تأتي السيارة بسعر 102,000 إلى 132,000 جُنيهاً مِصرياً . مواصفات السيارة سعة المُحرك 1500 سي سي عدد الأحصنة 113 عدد السلندر 4 سلندر عزم المحرك 143 نيوتن/متر ناقل السرعات يدوي نظام الفرامل المانع للإنغلاق (ABS) يوجد مقاس الجنط 14 الوسائد الهوائية يوجد فئة السيارة هاتشباك

إم جي 3 MG3

تأتي السيارة في المركز السادس بسعر 94000 جُنيهاً مِصرياً . مواصفات السيارة سعة المُحرك 1300 سي سي عدد الأحصنة 87 حصان عدد السلندر 4 سلندر عزم المحرك 117 نيوتن/متر ناقل السرعات أوتوماتيك نظام الفرامل المانع للإنغلاق (ABS) متوفر بالسيارة مقاس الجنط 14 الوسائد الهوائية متوفر بالسيارة فئة السيارة سيفروليه لانوس Shevtolet Lanos

تأتي السيارة بسعر 148,000 جُنيهاً مِصرياً . مواصفات السيارة سعة المُحرك 1498 سي سي عدد الأحصنة 86 حصان عدد السلندر 4 سلندر عزم المحرك 132 نيوتن/متر ناقل السرعات يدوي نظام الفرامل المانع للإنغلاق (ABS) غير موجود بالسيارة مقاس الجنط 13 الوسائد الهوائية غير موجود بالسيارة فئة السيارة

فيات فيورينو Fiat Fuireno

تأتي السيارة في المركز الثامن بسعر 108,000 جُنيهاً مِصرياً . مواصفات السيارة سعة المُحرك 1360 سي سي عدد الأحصنة 77 حصان عدد السلندر 4 سلندر عزم المحرك 118 نيوتن/متر ناقل السرعات يدوي نظام الفرامل المانع للإنغلاق (ABS) يوجد مقاس الجنط 14 الوسائد الهوائية يوجد للسائق فقط فئة السيارة فان

ميتسوبيشي أتراج Mitsubishi Attrage

تأتي السيارة في المركز التاسع بسعر 126,000 جُنيهاً مِصرياً . مواصفات السيارة سعة المُحرك 1200 سي سي عدد الأحصنة 78 حصان عدد السلندر 3 سلندر عزم المحرك 100 نيوتن/متر ناقل السرعات أوتوماتيك نظام الفرامل المانع للإنغلاق (ABS) متوفر بالسيارة مقاس الجنط 14 الوسائد الهوائية متوفر بالسيارة فئة السيارة