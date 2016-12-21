أكثر موضوع جمالي تداولاً على غوغل للـ عام 2016 يصدم الجميع

سنأخذ بعض اللحظات للتفكير في أهم الأحداث الجمالية التي احتلت قائمة البحث على غوغل للعام 2016. لا شك في أن الكثير من المنتجات الجمالية الجديدة قد أبصر النور. ومع ذلك، لم تكن هذه المنتجات مدرجة في الأسئلة الجمالية الأكثر بحثاً على غوغل لهذا العام. وفي الواقع، فإن السؤال الجمالي الأكثر بحثاً لعام 2016 صدم الجميع.

في حين توقع الخبراء أن تكون المنتجات الفردية هي الأكثر بحثاً، أثبتت الأبحاث أن المرأة تهتم بالمواضيع التعليمية الجمالية والحيل والخدع الجديدة.

قد لا تكون فكرة تنفيذ ضفيرة ذيل السمكة هي الموضوع الوحيد الذي شغل النساء في عالم الجمال. إذ تبين أن المراتب الأخرى كانت لأفكار تعليمية أيضاً: كيفية تنظيف فرش المكياج، كيفية رسم الحواجب.

من هنا، نلاحظ اهتمامات السيدة بأمور جديدة وخدع سهلة وبسيطة كإصلاح الشعر، المكياج، كيفية الحصول على بشرة متوهجة وصحية، بالإضافة إلى هواجس المناكير.

إليك، سيدتي، الأسئلة الجمالية العشرة الأكثر بحثاً على غوغل للعام 2016:

1. كيفية تشكيل ضفيرة ذيل السمكة؟

2. كيفية جعل الشعر ينمو بطريقة أسرع؟

3. كيفية رسم الحاجبين؟

4. كيفية تجعيد الشعر؟

5. كيفية إزالة طلاء الجيل عن الأظافر؟

6. كيفية تنظيف فرش المكياج؟

7. كيفية تطبيق الكونسيلر؟

8. كيفية التخلص من الأكياس تحت العيون؟

9. كيفية تحديد الحواجب؟

10. ما هو البلاياج؟