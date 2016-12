3 عطور راقية من Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana The One Essence

يتمتّع عطرThe One Essence بأعلى تركيز من عطر The One الأيقوني.

إنّ الدرجات المميّزة الخاصّة بعطرThe One Essence تحافظ على الطابع المميّز الشرقي والزهري لماء العطر The One ،

لكنّها تتألّق بالفعل في هذه التجربة العطريّة الجديدة: فتندمج درجات نضرة

وحيويّة من ليمون البرغموت وفاكهة الأفندي الحمضيّة مع العذوبة الرقيقة للّيتشيه والدراق عند بداية انبعاث الأثر.

Dolce & Gabbana ماء عطرThe One for Men

تصريح عن الجاذبيّة والتأنّق

تقدّم عطور Dolce & Gabbana ماء عطر للرجال The One for Men ،

وهو العطر الجديد من العالم الأيقوني لمجموعة The One.

يمنح ماء عطرThe One for Men تجربةً أكثر عمقاً في مجال العطور، وهو يشكّل الخيار الفعلي للذواقة.

Dolce&Gabbana The One Royal Night

ينضح The One Royal Night بالغموض والتأنّق والذكوريّة،

وهو العطر الجديد ضمن مجموعة The One الأيقونيّة من Dolce&Gabbana.

تتوفر هذه الإضافة الجديدة على عالم مجموعة The One بشكلٍ حصري في محلات مختارة في العالم،

وهي تمنح رحلةً عطريّة إلى الشرق الأوسط من خلال استرجاع عطوره وأحاسيسه.