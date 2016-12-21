ميغ رايان في قطر

تواجدت الممثلة العالمية ميغ رايان Meg Ryan، في قطر خلال فعاليات مهرجان "أجيال" السينمائي في دورته الرابعة حيث عرض فيلمها "إيثاكا".

وعلى هامش المهرجان، الذي اختتم في 5 ديسمبر الجاري، التقت النجمة مع الصحافة للتحدث عن تجربتها الإخراجية الأولى والتي تشارك فيها كممثلة أيضاً، إلا أنها رفضت بتاتاً التقاط الصور معها أو لها.

وخلال حديثها أكدت النجمة البالغة من العمر 55 عاماً أن الفيلم سبق أن تمّ تصويره عام 1943 ، لكن طريقة اقتباسه من الرواية مختلفة بعض الشيء، ورؤيتي ومقاربتي للقصة مختلفتان.

يذكر أن "إيثاكا" فيلم مقتبس من رواية «الكوميديا البشرية» للكاتب الأمريكي من أصل أرمني وليام سارويان، وسبق أن قدمتها السينما الأميركية عام 1943 بفيلم للمخرج كلارنس براون، وقد فاز الكاتب حينها بجائزة الأوسكار لأفضل قصة.

Meg Ryan: تقدّمي في العمر يُسعدني ولا يزعجني

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