هل تعوض جينفير لوبيز مكان ريهانا في قلب دريك؟

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن النجمة العالمية جينفير لوبيز Jennifer Lopez والنجم دريك Drake، يستعدان لتقديم عمل فني مشترك خلال الفترة المقبلة.

وعلى ذلك أصبحت لوبيز تجتمع بـ دريك كثيراً مؤخراً، في لقاءات تتضمن عشاء وجلسات مكثفة.

ويرجح أن يكون الثنائي في علاقة عاطفية سرية، إذ كلاهما انفصلا مؤخراً، وأصبحا يلتقيان بشكل شبه يوم، بحجة أعمالهما الفنية الجديدة.

وكان دريك قد انفصل عن النجمة العالمية ريهانا Rihanna بعد علاقة قصيرة جداً، علماً أنه كان صرح عن حبه لها على المسرح خلال حفل MTV لجوائز الموسيقى في أغسطس/ آب الماضي.

وبدورها، انفصلت النجمة العالمية جينفير لوبيزعن حبيبها كاسبر سمارت Casper Smart بعد أن خانها في شهر أكتوبر.

مجدداً..ريهانا تنفصل عن دريك

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