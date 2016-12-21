ليندسي لوهان تعود إلى تركيا من أجل اللاجئين وليلة رأس السنة في دبي

أعلنت ليندسي لوهان Lindsay Lohan أنها تخطط للعودة إلى تركيا لمساعدة اللاجئين الهاربين من الحرب الدائرة في سوريا، حيث كانت قد تطوعت هناك منذ فترة.

وقالت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً لإحدى الصحف الأمريكية إنها تفكر الآن ما إذا كانت ستعود لتركيا لمتابعة مساعدة اللاجئين خلال عطلة الأعياد أو في بداية العام.

وتابعت ليندسي :"لم أحدد موعداً بعد، فهذا يعتمد على وضع تركيا بعد الاعتداء الإرهابي في اسطنبول، وليس معنى هذا أن أي اعتداء يحصل سيمنعني من مساعدة الذين يعانون والذين يحتاجون إلى مساعدتنا، أشتاق إلى عائلتي كثيراً لكنها داعمة لي ومتفهمة بأنني أركز بشكل خاص على عملي، والكتابة، وقريباً سأبدأ تصوير فيلم جديد، إضافة إلى تطوعي لمساعدة اللاجئين".

وتعتزم ليندسي استعمال شهرتها لمساعدة الأطفال اللاجئين الهاربين إلى تركيا من الحرب الدائرة في سوريا.

وفي سياق منفصل، أكدت النجمة أنها تنوي تقديم حفل في Zero Gravity في دبي ليلة رأس السنة وهي متحمسة لذلك كثيراً.

يذكر أن النجمة العالمية ليندسي لوهان المتواجدة حالياً في دبي، تعيش قصة حب مع رجل أسمر اللون وطويل، يرجح أن يكون عربياً، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

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