نادين نسيب نجيم:أعطي زوجي فرصة ثانية إذا خانني وأحب أن يجمعني عمل بـ شيريهان

بيروت- هيام بنّوت

أطلت الفنانة نادين نسيب نجيم مع هشام حداد في برنامج "لهون وبس" كاشفة عن جوانب عدّة في شخصيتها بعيداً عن التمثيل حيث بدت مرحة وعفوية وصريحة.

نادين اختارت الإطلالة في الأعياد لأنها تحب أن تكون إطلالاتها هادفة مشيرة إلى أن هذا الأمر تعلّمته من خلال مشاركتها في مسابقة "مس وورلد"، وقالت إنها تحب الأولاد والأجواء العائلية كثيراً وإنها معتادة عليها من خلال عائلتها المؤلفة من 5 أولاد، كما أكدت أنها تخلت عن مشاريع فنية كثيرة في مصر لأنها لا تستطيع الابتعاد عن عائلتها أكثر من أسبوعين.

نادين غنّت واعترفت أن صوتها قبيح جداً، وقالت"أنا لا أطرح نفسي كمغنية ولكنني أحب الغناء". وأشارت أنها تحب الضحك والمزاح والرقص والفرح والحياة، ثم قامت بتقليد الفنانة شيريهان. ووجهت إليها تحية مشيرة إلى أنها متأثرة بها وتحبها كما كل الناس، وأنها يمكن أن توافق على السفر إلى مصر إذا جمعها عمل معها شرط أن يسمحوا لها بإجازة ليوم واحد كل أسبوعين.

وأعطت نادين نفسها علامة 9 من 10 على صعيد الاهتمام بالعائلة وأداء الأعمال المنزلية، ولكنها قالت إنها كأم تشعر بالتقصير تجاه أولادها كما كل الأمهات، وأكدت أن دماغها يتوقف تلقائياً عندما تسمع مواضيع غير مهمة، كما قالت إنها يمكن أن تسامح ولا تحمل شعور الكراهية تجاه أحد ولكنها لا تنسى أبداً.

نادين التي رقصت مجدداً على إحدى الترتيلات قالت" فجأة هزّ الخصر لوحده مع أنني حاولت السيطرة على نفسي ولكنني لم أنجح".

وعما إذا كانت لا تزال ترى نفسها ملكة جمال لبنان أشارت أنها لا يمكنها أن تعطي رأيها في هذا الموضوع وتابعت "أعرف أنني نجحت في المحافظة على هذا اللقب لمدة طويلة في أذهان الناس، ربما بسبب ذكائي أو بسبب طبيعة عملي كممثلة. هناك ملكات جمال ينساهم الناس لأنهنّ يعملن في مجالات بعيدة عن الأضواء أو بسبب الزواج". وأضافت "تعجبني فاليري أبو شقرا وأنا توقعت لها نتيجة إيجابية حتى قبل فوزها باللقب"، لكنها أبدت اعتراضها على الأسئلة التي توجه إلى المشتركات في مسابقة جمال لبنان معتبرة أن المشتركة يجب أن تتمتع بسرعة البديهية ولكن ليس بالضرورة أن تملك معلومات عن الناسا والمريخ. ثم توجهت إلى ساندي تابت قائلة " أنت ملكة جمال لبنان . الجمال أذواق ونسبي، وهناك من لا يجدني جميلة".

نادين علقت على دمية القرد وإحضارها إلى الاستديو وقالت لـ هشام حداد" خجلانة منك عم فكر ليش نقّيت سعدان وهل أنتو أصحاب وهل شعرت بالشبه بينك وبينه". وعندما أخبرها أنه هدية ردّت" لأنه بيشبهك"، فعلّق "دبحتيني".

نادين أكدت أنها لا تريد كل الأدوار لنفسها ولا تشعر بالندم على أدوار رفضتها، "وأنا راضية على كل عمل قدمته، وعن عملها الثالث المقبل مع تيم حسن قالت " يمكن القول إنه العمل الثاني وليس الثالث لأننا لم نلتقِ في مسلسل "تشيللو" إلا في الحلقات الثلاث الاخيرة. أنا وتيم سعيدان بعملنا كثنائي وكذلك الجمهور".

كما رفضت أن تسمي اسم ممثل تحب أن تشكل معه ثنائياً تمثيلياً في أعمالها المقبلة وقالت إنها تفكر بإنجاب طفل ثالث، وأوضحت" أنجبت ولدين ولم تتأثر مسيرتي الفنية والطفل الثالث لن يؤثر أيضاً".

نادين أبدت إعجابها بـ جوليا روبرتس وساندرا بولوك وميريل ستريب وأنجلينا جولي وآن هاثاوي.

وحول سؤال عما إذا كانت الممثلة الأكثر ثراء ردّت "يا رب"، وأشارت إلى أنها لا تعرف ما إذا كانت الاعلى أجراً بين الممثلات، ولكنها رفضت أن تبوح بأجرها وقالت لـ هشام "فشرت".

نادين أكدت أنها تحب الشموع لأنها تريحها، كما تحدثت عن السهرات الأدبية مع "الفانز" على "تويتر".

وعن الحلو والمرّ في حياتها، أجابت "المرّ هو تداعيات الشهرة لأنها تزعجني أحياناً ولذلك أنا لا أغادر بيتي كثيراً. أما الحلو في حياتي فهو النجاح الذي وصلت إليه والعائلة التي أسستها وقدرتي على التوفيق بين بيتي وفني".

عن الشيء الذي فعلته ولا يمكن أن تكرره مرة ثانية فهو لقب ملكة جمال لبنان لأنه كان بداية كل شيء. وعن الشخص الذي يستحق فرصة ثانية في حياتها اختارت زوجها، فعقّب هشام "حتى لو خانك؟"، فردّت "ربما هو يستحق فرصة ثانية.. وأنا أقول هذا الكلام بثقة لأنني أعرف أنه لا يمكن أن يحصل هذا الأمر ". كما قالت إن قلبها مهموم بأولادها وحياتهم ومستقبلهم. وعن الشيء الذي سيستمر معها إلى الأبد ردّت "لن أتغيّر أبداً مهما تغيّرت الظروف".