كلام نهائي: نجلاء فتحي لن تعود للتمثيل في "قصر العشاق"

كشفت مصادر مقربة من فريق عمل مسلسل "قصر العشاق" حقيقة مشاركة النجمة نجلاء فتحي مع بقية نجوم الزمن الجميل ميرفت أمين وحسين فهمي وفاروق الفيشاوي وعزت العلايلي، مؤكدة أن اعتزال نجلاء نهائي، ولم يتم ترشيحها من قبل مخرج العمل عمر عبد العزيز لأنه يعلم جيداً أن حالتها الصحية لا تسمح لها بتصوير أعمال درامية جديدة.

المصدر نفسه أكد ان كل ما تردد عن مفاوضات مع النجم الكبير محمود ياسين غير صحيح لنفس الأسباب، ولا داعي لإحراج قامات فنية أعطت الدراما العربية الكثير من إبداعها، مشيراً إلي ان الترشيحات توجهت منذ البداية لنجوم التمثيل من جيل السبعينيات الذين يواصلون عطاءهم الفني حتى الآن ومنهم بوسي وسهير رمزي وحسين فهمي وميرفت أمين وفاروق الفيشاوي وعزت العلايلي مع ترشيح عدد من النجوم الشباب.

يذكر أن المسلسل سيتم تصويره بداية من منتصف يناير القادم، وسيتم إدراجه ضمن مسلسلات موسم دراما رمضان 2017، ويعد أول عمل من بطولة "الكبار فقط" بعدما هيمنت دراما الشباب على المواسم السابقة، وتدور أحداثه بإطار رومانسي!!