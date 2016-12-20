المغربية كوثر براني تثير إعجاب أحلام في "أراب آيدول"

أثارت المتسابقة المغربية كوثر براني في برنامج "أراب آيدول" خلال مشاركتها في الموسم الرابع من البرنامج، الذي يُعرض على قناة MBC إعجاب الفنانة الإماراتية أحلام التي وصفتها بالمطربة.

وقالت أحلام لكوثر إنها تمنت أن تكون الراحلة ذكرى من بين الحضور لتسمع غناءها الرائع.

ومن شدة إعجابها بغناء المتسابقة المغربية الوحيدة في برنامج اكتشاف المواهب، وقفت أحلام وصفقت لها، مرددة كلام حب وإعجاب.

من جهتها، قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إن صوت كوثر يصل مباشرة إلى القلب. فيما أكد وائل كفوري ما جاء به زملاؤه من أن صوتها جميل.

وأجمع أعضاء لجنة التحكيم على جمال صوت المشتركة المغربية، وأشادوا بثقتها وحضورها على خشبة المسرح. ولم تنس أحلام أن تطلب من الجمهور أن يصوّت لصالح بنت المغرب ليقاطعها الملحن والموزع حسن الشافعي بأن المتشاركين كلهم يستحقون التصويت.