جنين السابع والثامن والتاسع يجب حمايته وتدفئته

في هذه الأشهر تخاف معظم النساء الحوامل من إمكانية حدوث الولادة المبكرة، فما هي تطورات الجنين فيها يوضحها لنا الدكتور عبد الحميد السبيلي استشاري أمراض النساء والتوليد

*خلال هذه الشهور الثلاثة يزداد وزن الجنين بشكل واضح؛ يزداد بمقدار رطل واحد خلال الشهر السابع، وأربعة أرطال خلال الفترة التالية من الحمل

* خلال الشهر السابع يطول شعر رأسه ويبدأ الجنين في امتصاص أصابعه

*يزيد وزنه على الأقل رطلين خلال الشهر الثامن

* المألوف خلال هذه الأشهر أن يستقر الجنين ورأسه إلى أسفل، وذلك لان وزنه ورأسه هو أثقل ما في جسمه، كما أنه في هذا الوضع يجد المكان المناسب الذي يستقر فيه

* في الشهر التاسع يظهر على بطن الحامل بروزات متحركة، وهي علامة على حركة الجنين داخل الرحم

* في نهاية الشهر السابع يكتمل تكوين الأعضاء الداخلية للجنين؛ بحيث يصبح قادراً على الحياة إذا تمت ولادته في ذلك الوقت

* إذا حدثت الولادة في هذا الشهر فيجب حماية الجنين داخل حضانة دافئة تحمي جسمه وتعطيه الدفء، كما يجب الحرص على حمايته من العدوى بالأمراض المعدية

* في الشهر الثامن يطول الظفر حتى يصل إلى طرف الإصبع، وعند الولادة يكون الظفر قد أصبح أطول من طرف الإصبع ويحتاج إلى التقليم