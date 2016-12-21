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جنين السابع والثامن والتاسع يجب حمايته وتدفئته

21 ديسمبر سيدتى هو وهى 0 65

[المحتوى من سيدتى]

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عيون

الأربعاء 21-12-2016 11:31

في هذه الأشهر تخاف معظم النساء الحوامل من إمكانية حدوث الولادة المبكرة، فما هي تطورات الجنين فيها يوضحها لنا الدكتور عبد الحميد السبيلي استشاري أمراض النساء والتوليد

*خلال هذه الشهور الثلاثة يزداد وزن الجنين بشكل واضح؛ يزداد بمقدار رطل واحد خلال الشهر السابع، وأربعة أرطال خلال الفترة التالية من الحمل
* خلال الشهر السابع يطول شعر رأسه ويبدأ الجنين في امتصاص أصابعه
*يزيد وزنه على الأقل رطلين خلال الشهر الثامن
* المألوف خلال هذه الأشهر أن يستقر الجنين ورأسه إلى أسفل، وذلك لان وزنه ورأسه هو أثقل ما في جسمه، كما أنه في هذا الوضع يجد المكان المناسب الذي يستقر فيه
* في الشهر التاسع يظهر على بطن الحامل بروزات متحركة، وهي علامة على حركة الجنين داخل الرحم
* في نهاية الشهر السابع يكتمل تكوين الأعضاء الداخلية للجنين؛ بحيث يصبح قادراً على الحياة إذا تمت ولادته في ذلك الوقت
* إذا حدثت الولادة في هذا الشهر فيجب حماية الجنين داخل حضانة دافئة تحمي جسمه وتعطيه الدفء، كما يجب الحرص على حمايته من العدوى بالأمراض المعدية
* في الشهر الثامن يطول الظفر حتى يصل إلى طرف الإصبع، وعند الولادة يكون الظفر قد أصبح أطول من طرف الإصبع ويحتاج إلى التقليم

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