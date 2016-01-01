مقتل وإصابة 5 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة جنوبى ببغداد

(أ.ش.أ)

انفجرت سيارة مفخخة ،اليوم، جنوبي العاصمة العراقية “بغداد”، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين.

وصرح الناطق باسم قيادة “عمليات بغداد”، العميد سعد معن أن اعتداًء إرهابيًا بواسطة سيارة مفخخة من نوع “كيا”، كانت متوقفة في حي الشهداء بمنطقة الشرطة الرابعة جنوبي بغداد ، وتسبب انفجارها في استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين تصادف مرورهم بالمنطقة.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة، وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم “داعش” الإرهابي لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق “يونامي” بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.