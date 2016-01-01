ملك الأردن يبحث مع رئيس أركان الجيش الأمريكي تحديات الإرهاب بالمنطقة

(أ.ش.أ)

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، مع رئيس أركان الجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي، التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة خطر التطرف والإرهاب.

ووفقًا لبيان صدر اليوم، عن الديوان الملكي الهاشمي، فقد جرى خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية بعمان، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ولا سيما في المجالات العسكرية.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن الحسين، مستشار العاهل الأردني ورئيس مجلس السياسات الوطني، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات.