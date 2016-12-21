"المرور": إغلاق جزئى لطريق "القطامية العين السخنة" 6 شهور للتطوير

كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية للمرور، عن إجراء تحويلات مرورية بالتزامن مع القيام بأعمال تطوير ورصف طريق "القطامية - العين السخنة"، وذلك فى الاتجاه من العين السخنة إلى القاهرة، وهى الأعمال التى تنفذها شركة "أوراسكوم" بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لمدة 6 شهور، ما يستلزم إغلاقًا جزئيًّا للطريق وسط انتشار للخدمات المرورية.

وقائمة الأعمال المزمع تنفيذها عبارة عن إزالة طبقة الأسفلت واستبدالها لمسافة 18 كيلو مترًا فى الاتجاهين، على أن يتم البدء فى التنفيذ بالاتجاه القادم من العين السخنة للقاهرة، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية فى الاتجاه الثانى، وفصل حركة السيارات ما بين الاتجاهين بتخصيص حارتين مروريتين لكل اتجاه، من الكيلو 68 وحتى الكيلو 86، ومع الانتهاء من تلك الأعمال سيتم تحويلها فى الاتجاه القادم من القاهرة للعين السخنة وتحويل حركة السيارات بتخصيص حارتين للمركبات، وتم عمل التحويلة المرورية اللازمة لاستيعاب الكثافة المرورية المتوقعة.

وعينت إدارة المرور خدمات مرورية وعلامات إرشادية بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وتم تخصيص حارتين لحركة السيارات فى الاتجاه المذكور بطول التحويلة، كما ستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.