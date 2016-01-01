السيسى يهاتف بوتين.. والرئيس الروسى يعلن استئناف رحلات الطيران لمصر قريبا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث أعرب عن خالص التعازى فى مقتل السفير الروسى فى أنقرة، معرباً عن تضامن مصر مع روسيا، قيادةً وشعباً، ووقوفها إلى جانبها فى مواجهة قوى الإرهاب الآثم ومساعيها لزعزعة استقرار الدول وترويع الأبرياء.

وأكد الرئيس أن الأحداث الإرهابية التى وقعت فى أماكن متفرقة حول العالم خلال الفترة الماضية تؤكد مُجدداً أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب واتخاذ خطوات فعّالة فى هذا الاتجاه.

ومن جانبه، عبر الرئيس الروسى عن شكره وتقديره لتعازى ومواساة الرئيس السيسى ، مؤكداً على ما يعكسه ذلك من قوة ومتانة العلاقات المصرية الروسية، وأهمية العمل على تنميتها بمختلف المجالات، بما فى ذلك مكافحة الإرهاب.

وأضاف الرئيس “فلاديمير بوتين” خلال الاتصال أن الجانب الروسى يعتزم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو قريباً، وذلك فى ضوء ما خلصت إليه التقييمات الأمنية والفنية التى تعاون بشأنها الجانبان المصرى والروسي. وقد رحب الرئيس بهذا القرار، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة.