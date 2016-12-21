السجن 7 سنوات لـ 3 أشخاص بقنا بتهمة قتل مزارع لخلاف على ماكينة رى

قنا – هند المغربى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين محمود عبدالسلام، وهيثم حسن، وأمانة سر عبداللطيف عبدالحميد، وأشرف جعفر، وأسامة الأمير، بمعاقبة 3 متهمين، بالسجن 7 سنوات، لقيامهم بقتل مزارع، بسبب تجدد خلافات بينهم على ماكينة ري بدشنا.

ترجع أحداث الواقعة إلى 27 سبتمبر 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دشنا، بلاغًا بمقتل القط علي محمد ، مزارع، إثر إصابته بضرب بادوات صلبه على رأسة " فأس وشومة " وأفادت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، حمادة ض م، و خلف ج ح، وشحاتة ع ع، قاموا بضرب المجني عليه، باستخدام فأس وشوم، انتقامًا منه، بعد اتهام المجني عليه لهم، بسرقة ماكينة ري خاصة به.

ألقت الأجهزة الأمينة القبض على المتهم الثاني، ولم تتمكن من القبض على باقي المتهمين، وأحالتها إلى النيابة العامة، ثم إلى جنايات دشنا، المقيدة برقم 383 لسنة 2016 كلى قنا، التى عاقبت المتهمين بالسجن 7 سنوات.