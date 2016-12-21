تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طالبة أندونسية بالأزهر لـ 19 مارس

كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة 25 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة 3 متهمين بقتل طالبة إندونيسية بجامعة الأزهر، إلى جلسة 19 مارس المقبل، لحضور المتهم الأول من محبسه.

تعود تفاصيل القضية التى تحمل رقم 26347 لعام 2016، إلى قيام كل من المتهم أسامة عباس "تباع ميكروباص"، والمتهم الثانى "سائق"، والثالث يدعى "أحمد عبد الجواد" عاطل، باختطاف فتاتين من منطقة الحى العاشر بمدينة نصر.

وقالت "رزقا. ت" صديقة القتيلة، إن ليلة وقوع الجريمة كانت برفقة صديقتها "جوشى رحمة"، وتناولا الإفطار سويا لصيامهما، ثم توجها لاستقلال سيارة ميكروباص للعودة إلى منزلهما بمدينة البعوث بحى الحسين، وفوجئتا أن السائق انحرف عن طريقه المعتاد، وكان برفقته تباع الميكروباص، وأحد الركاب، وعندما سألت المتهم زعم أنه يرغب فى تموين سيارته بالبنزين، حتى وصل إلى مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وأشهر التباع "مطواة" لتهديدهما، واستولى على هواتفهما المحمولة، وبعض النقود التى كانت بحوزتهما.

وتابعت المجنى عليها، أن المتهم حاول جذب صديقتها القتيلة، فخشيت أن يقوم بالاعتداء عليها، فأسرعت وفتحت الباب وألقت بنفسها من السيارة، ما أحدث لها إصابات متعددة، أدت إلى وفاتها فى الحال، وأسرع الجناة بإلقاء المجنى عليها الثانية من السيارة، وفروا هاربين، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد والاختطاف والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة بيضاء.