حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة قضبان السكة الحديد بالحوامدية

قرر المستشار محمد سطوحى، وكيل أول نيابة أحداث الجيزة، وسكرتارية أحمد عبد المجيد، حبس، عاطل "حدث"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة قضبان السكة الحديد بمنطقة الحوامدية، وسرعة ضبط وإحضار 2 آخرين.

كشفت تحقيقات النيابة، أن مراقبا ببرج محطة سكة الحوامدية، خلال مزاولة عمله داخل المحطة شاهد بعض الأفراد يستولون على كمية من الحديد والقضبان ووضعها داخل جوال، فأسرع نحوهم وحاول الإمساك بهم ولكنهم تمكنوا من الهرب بعيدا عن المحطة، وهم فى طريقهم للخارج سقط المتهم "فتحى . ج . ف " وتمكن العامل من ضبطه وبحوزته جوال بداخله كمية من الحديد وقاعدة خشبية خاصة بتثبيت خطوط السكة الحديد "الفلنكات".

وأضافت التحقيقات أنه بعد موجهة المتهم اعترف بالاشتراك مع 2 آخرين على تكوين تشكيل عصابى وقرروا سرقة قضبان السكك الحديد، وبعرضها على لجنة فنية لفحصها أكدوا أنها سليمة وخاصة بالسكة الحديد ولا يوجد مثيل لها بالأسواق المحلية.