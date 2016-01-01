«الأوقاف» تطلب بعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة باعتلاء المنابر

(أ.ش.أ)

طالبت وزارة الاوقاف، مديري المديريات والإدارات والمفتشين والأئمة ،بالالتزام التام والحرفي بعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة باعتلاء المنابر، وبسرعة تحرير محاضر بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لبعض المفتشين والقيادات لأي مخالف أو متجاوز.

كما شددت الوزارة، فى بيان لها، اليوم، على قصر إقامة الجمعة، والدروس الدينية على المساجد الكبرى والجامعة، وعدم إقامتها في الزوايا، وأنه في حالة الضرورة القصوى يمكن بموافقة مدير المديرية إقامة الجمعة فقط في الزوايا التي تزيد مساحتها على ثمانين مترًا، بشرط وجود إمام وخطيب مصرح له بالخطابة، أما دون ذلك فمحظور إلا بموافقة كتابية جديدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة.

كما نبهت الوزارة على جميع القيادات، كل فيما يخصه الالتزام بتلك التوجيهات التزامًا تامًا، محذرة من يقصر في تطبيق ذلك أو يتهاون فيه يعرض نفسه للمساءلة الإدارية والقانونية.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم ترك أي مسجد بدون إمام أو خطيب مكافأة، أما الزوايا التي لا تقام فيها الجمعة، فيتواجد بها مقيم شعائر أو عامل على الأقل للتأكد من عدم استخدامها أو توظيفها من قبل المتطرفين أو المتشددين.

وطالبت الأوقاف، بسرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الإدارات لجميع المساجد والزوايا، وموافاتها بصورة كاملة منها للإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم في غضون أسبوعين على الأكثر.