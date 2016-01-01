وزير الصحة يقرر غلق معملين للتحاليل الطبية لمخالفات مهنية

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، قرارًا بإغلاق معملين للتحاليل الطبية، إحداهما لمعمل المختبر بالدقى، والأخر لمعمل البرج بمصر الجديدة، وذلك بعد اكتشاف مخالفات بهما.

وأوضح الدكتور ممدوح الهادى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن قرار إغلاق معمل المختبر بالدقى جاء نتيجة تلقى شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من نتيجة تحليل مخدرات له فى فرع الدقى والتى جاءت إيجابية، بالرغم أنه لا يتعاطى المخدرات على حسب شكوته.

وتابع ممدوح، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، للمرور على هذا المعمل، حيث تم اكتشاف العديد من المخالفات، منها لايوجد أجهزة بالمعمل المذكور مما يخل بالاشتراطات المطلوبة للتراخيص ، ولا يتم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالطريقة المثلى، والكيميائيين العاملين بالمعمل غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وبعرض نتائج المرور على وزير الصحة والسكان قرر إغلاق المعمل إداريًا.

وأشار، الى أن قرار إغلاق معمل البرج بمصر الجديدة، جاء نتيجة تلقى شكوى من إحدى المواطنات تتضرر فيها من نتيجة تحاليل وراثية، لأحد أبنائها مما ترتب عليه مشاكل أسريه أدت إلى الانفصال ، وقد تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص للمرور على هذا المعمل، حيث وجد أن المعمل عبارة عن معمل لتجميع العينات وغير مكتمل التجهيزات التى تم على أساسها الترخيص، مما يخل باشتراطات الترخيص، وبعرض نتائج المرور على وزير الصحة والسكان قرر إغلاق المعمل إداريًا.

وأكد على أن الوزارة لن تتهاون فى حق المرضى من خلال حصول المنشأت الطبية الغير حكومية والعاملين بها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة ، لافتا الى الإستمرار فى إحكام الرقابة والمتابعة على جميع المنشأت الطبية وتوافر كافة الإشتراطات الطبية بها ، حفاظا على حياة المرضى.