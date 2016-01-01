تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف لجلسة 13 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، محاكمة 48 متهمًا في القضية المعروفة بـ”مقتل ميادة أشرف” لجلسة 13 فبراير المقبل، لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية، والأسلحة، والقتل، والعمد، والشروع فيه، وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

حيث أطلق أحد المتهمين عيارًا ناريًا صوب الصحفية ميادة أشرف، أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابتها في رأسها، مما أدي إلى مصرعها، كما أطلق متهم آخر عيارًا ناريًا صوب المواطنين فأصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه مما أودى بحياته.

وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة ماري سامح جورج، متكالبين عليها، ووالوا الاعتداء عليها، ثم أطلق أحدهم عيارًا ناريًا أصاب المجني عليها فأرداها قتيلة وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلًا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين.