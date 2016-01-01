باكستان تدعو الهند لتجميد اختبارات أسلحتها النووية

(أ.ش.أ)

أعلن وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أحسن إقبال، أن بلاده تدعو الهند للتوصل لاتفاق لفرض وقف على إجراء التجارب النووية.

وقال إقبال، “كنا أول دولة تقترح إخلاء جنوب آسيا من الأسلحة النووية، لكن الهند لم تبادلنا الموقف ونفذت اختبارات نووية وأدخلت العامل النووي في معادلة الأمن بجنوب آسيا، ولذلك كان على باكستان أن ترد”.

وأضاف إقبال، “مؤخرًا، وبالتماشي مع التزامها بالتحرك كدولة نووية مسئولة تسعى إلى تجنب سباق تسلح في المنطقة، فإن باكستان تقترح على الهند ترجمة وقف النشاط المفروض بشكل أحادي الجانب على إجراء التجارب النووية طوعيًا إلى ترتيب ثنائي أكثر إلزامًا”.