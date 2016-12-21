457 ألف تصريح إقامة للعمل في القطاع الخاص والمناطق الحرة أصدرتها الداخلية

بلغ عدد تصاريح الاقامة لشخص يعمل في قطاع خاص أو منطقة حرة التي أصدرتها وزارة الداخلية على مستوى الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي 2016 نحو 457 ألفاً و 202 تصريح وفقا لإحصائيات الموقع الالكتروني للوزارة .

كما بلغ اجمالي أذونات دخول عمل لفئة عمال الخدمات المساعدة لكفيل مواطن أو مواطني مجلس التعاون 220 ألف و 940 اذن، فيما بلغ اجمالي تصاريح الاقامة لفئة عمال الخدمة المساعدة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون 142 ألفا و 425 خلال الفترة نفسها.

وأفادت الاحصائيات أن عدد أذون الدخول لزيارة طويلة لسفرة واحدة ترفيهية بلغ منذ يناير وحتى نهاية سبتمبر 2016 نحو 31 ألفا و 240 اذنا فيما بلغ اجمالي اذون الدخول لزيارة قصيرة لسفرة واحدة ترفيهية نحو 16 ألفا و 543 .

> وأوضحت الاحصائيات أنه تم خلال الفترة نفسها اصدار نحو 142 ألفا و 808 جوازات سفر .

يذكر أن وزارة الداخلية وضمن مبادرة الحكومة الذكية وفرت العديد من الخدمات الخاصة بمعاملات الاقامة واذونات الدخول عبر موقعها الالكتروني والهواتف الذكية حيث حرصت الداخلية على رفع وتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتحرك وتطبيق افضل التقنيات في مجال الخدمات الحكومية لرفع مستوى الاداء استنادا لعوامل الابداع والابتكار وانطلاقا من استيعاب احتياجات فئات المجتمع كافة بما يواكب طموحهم ويلبي رغباتهم.

كما حرصت على تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها والتي تهدف الى الاستفادة من التقنيات الحديثة وتقديم افضل الخدمات من خلال الهواتف الذكية بيسر وسرعة وبما يلبي طموحات المتعاملين واسعادهم خصوصا مع انتشار الهواتف الذكية وسبل ربطها مع الاطراف ذات الصلة.

ومن ضمن الخدمات المقدمة التي تقدمها الداخلية للمواطنين والمقيمين والزائرين عبر أنظمة التطبيقات الذكية اصدار أذونات الدخول والإقامة وتأشيرات فئة العمالة المنزلية المساندة ومن في حكمهم والنظام الفوري الإلكتروني الذي يقدم خدمات متكاملة للشركات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية من إصدار وتجديد وإلغاء الإقامات .