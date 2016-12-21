ضبط 13 هاربا من أحكام بينهم 4 هاربين من المؤبد فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 13 هاربا من أحكام قضائية بينهم 4 هاربين من المؤبد فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم "محمد.ع.ع" 33 سنةعامل مقيم المحطة ــ دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى جناية والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "سرقة كابلات" والمتهم "سعيد.ع.ش" 31 سنةعاطل مقيم شارع المنصورة – دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى جناية والمقضى فيها بالسجن 10سنوات بتهمة "سلاح نارى" والمتهم "محمد. س.م" 38 سنة عامل مقيم مركز فاقوس ــ شرقية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 424 لسنة 2015 قسم أول والمقضى فيها بالسجن 3سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "ياسر. م.س" 28 سنة عامل مقيم الحمادة – دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 840 لسنة 2013 مركز التل الكبير والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالإكراه" والمتهم "إبراهيم.ى. ا" 33 سنة عامل الحمادة ــ دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1992 لسنة 2014 مركز الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 5سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "حمود.ا.ح" 31 سنة عامل مقيم المحسمة القديمة - دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5360 لسنة 2016 جنح مركز القصاصين بتهمة "سرقة" والمتهم "عمرو.ا" 29 سنةعامل – مقيم فنارة المحجر دائرة مركز فايد، مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6339 لسنة 2016 جنح مركز فايد بتهمة "سرقة" والمتهم "إبراهيم.ع.ج" 29 سنة عامل مقيم المحسمة الجديدة – دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجنايتين رقمى 6384 لسنة 2015 مركز القصاصين المقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالإكراه" و583 لسنة 2016 مركز القصاصين المقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "اسعراض قوة" والمتهمة "رئيسة.ص.م " 36 سنةعاطل مقيمة شبين القناطر – قلوبية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5271/2011 جنايات مركز شبين القناطر والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "قتل" والمتهم "ضياء الدين. ع. ع" 49 سنةعاطل مقيم شارع الأهرام – دائرة قسم أول الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجنايتين رقمى 19129 لسنة 2012 البساتين - القاهرة المقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة "فض أختام" و1914 لسنة 2013 البساتين والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة "تزوير" والمتهم "جمال.ع.ع" 25 سنة عاطل– مقيم الحمادة – دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3821 لسنة 2016 مركز التل الكبيرو المقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.