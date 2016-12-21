نائب وزير الإسكان يستكمل جولته بمشروعات تطوير العشوائيات برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد المهندس أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، اليوم أعمال تطوير المناطق غير الآمنة الجاري تنفيذها بمدينة غارب لمتابعة إنشاء 454 مسكن.

وأعلن المهندس أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، أن التكلفة الإجمالية لمشروع التطوير العشوائي بمدينة رأس غارب حوالي 125 مليون جنيه.

وكان نائب وزير الإسكان بدأ جولته أمس لتفقد مشروعات تطوير العشوائيات بالبحر الأحمر، بسفاجا .

أشار خلال جولته إلى أن المخطط لمشروع تطوير العشوائيات بسفاجا بناء عدد 174 بيت و عدد 3 عمارة سكنية بواقع 60 وحدة سكنية وذلك لتوطين قاطني منطقة زرزارة بمدينة سفاجا، والبالغ عددهم حوالي 230 أسرة وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 66 مليون جنيه.

كما استكمل درويش جولته أمس بتفقد مواقع التطوير بمنطقة الكلاحين بالقصير، وأفاد درويش أنه سيتم توفير 36 بيت و 2 عمارة سكنية وذلك لتوطين قاطني منطقة الكلاحين، والبالغ عددهم حوالي 69 أسرة وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 26 مليون جنيه.

وأنهى درويش جولته أمس، بتفقد مشروع إنشاء 250 بيت و30 عمارة سكنية بمنطقة إسكان الروضة بمدينة الغردقة، والخاص بتوفير مساكن آمنة لقاطني منطقتي جبل العفش ومجاهد المهددتين للحياة ومنطقة زرزارة بمدينة الغردقة تبلغ حوالي 850 وحدة سكنية وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير منطقة زرزارة حوالي 167 مليون جنيه

وأوضح درويش أن التكلفة الإجمالية لتوفير مساكن آمنة لقاطني المناطق المهددة للحياة على مستوى المدينة حوالي 60 مليون جنيه.

وأعلن درويش أن العمل يجرى على قدم وساق لبدء تسكين تلك المناطق نهاية شهر يناير المقبل تمهيدا لإعلان البحر الأحمر خالية من العشوائيات الغير آمنة منتصف 2017.