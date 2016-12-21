بالصور.. مهاب مميش: ندرس توسعات بموانئ بورسعيد والسخنة للتعامل مع تطور التجارة البحرية

الإسماعيلية: محمد عوض - جمال حراجي

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المخطط العام لموانئ العين السخنة وشرق بورسعيد يستهدف توسع مناطق الدعم اللوجيستى لاستيعاب حجم التجارة المتوقع تداولها عبر الموانئ المصرية وتطور أجيال سفن الحاويات.

وألتقى مميش بالدكتور مصطفى عبد المقصود رئيس معهد الهندسة البحيرة بجامعة هامبورج التكنولوجية، اليوم ضمن وفد من علماء شاركوا فى مؤتمر"مصر تستطيع"، اليوم، الأربعاء، بمركز التدريب والمحاكاة بمدينة الإسماعيلية.

وأضاف مميش، نسعى للتأكيد على ثقافة القيمة المضافة على البضائع المنقولة بحرا عبر الموانئ المصرية، من خلال مناطق للصناعات التكميلية تفتح سوقا للعمل فى مصر، وتساعد فى تطور التجارة العالمية.

وكان مؤتمر "مصر تستطيع" الذى عقد قبل أيام بمدينة الغردقة قد أوصى بالاهتمام بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محور قناة السويس، ومحافظات البحر الأحمر، وإنشاء مركز دعم لوجيتسى، واستحداث نوع جديد من القطارات لنقل البضائع بين الموانئ، وإنشاء مجموعة عمل لوضع وحوكمة نظم المعلومات.

وقال طارق حسنين المتحدث الرسمى باسم هيئة قناة السويس، خلال الاجتماع الذى عقد بمبنى التدريب والمحاكاة بمدينة الإسماعيلية، صباح الأربعاء: "بدأت هيئة قناة السويس مرحلة جديدة بتكليف الفريق مهاب مميش بتطوير العمل بالموانئ الستة المقامة على مداخل القناة".

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وفد من علماء مؤتمر " مصر تستطيع" يناقش تطوير مشروعات قناة السويس

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