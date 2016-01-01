مميش يستقبل وزيرة الهجرة ووفد علماء مصر بالخارج

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء بمبني التدريب البحري والمحاكاه التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ووفدا من علماء مصر العاملين بالخارج خلال زيارتهم لقناة السويس.

قدم الفريق مميش شرحا تفصليا لمشروع قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية منطقة قناة السويس , مؤكدا أن المصريين حفروا القناة حينما كان تعدادهم 4 ملايين ونصف حفروها بدمائهم وعرقهم ليصنعوا شريانا للحياة ليس لمصر وحدها ولكن للعالم كله، وحاليا يعمل بهيئة قناة السويس 25 ألف عامل مصري .

وقال الفريق مميش، إن الإرادة المصرية حققت إنجازا كبيرا بتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة وهو المشروع الأهم في حركة التجارة العالمية، مشددا على أن القناة الجديدة هدية للعالم لتسهيل حركة التجارة العالمية، وأن قناة السويس كانت شاهدة على عدة حروب لكنها الآن شاهدة على حروب تحقيق التنمية والرخاء لمصر.

وشاهد الوفد عرضا تفصيليا لمشروع قناة السويس الجديدة يوضح كيف حفرت قناة السويس بأموال المصريين في وقت قياسي وكيف حققت الإرادة المصرية معجزة عظيمة بحفر قناة السويس في عام واحد فقط ، حيث تواصل العمل في هذا المشروع على مدار 24 ساعة بكد وتعب لتخرج قناة السويس الجديدة وتقدمها مصر كهدية للعالم لتسهيل وإنجاز حركة التجارة العالمية.

وأعلن رئيس الهيئة أن مشروع تطوير الموانئ البحرية لمنطقة قناة السويس سينتهي في منتصف عام 2018 ويهدف إلى خلق فرص استثمارية جديدة بالمنطقة عبر تطوير موانئ العين السخنة وشرق بورسعيد ورأس غارب والأدبية والطور وغرب بورسعيد لخدمة مشروعات المنطقة والسفن العابرة للقناة والبالغ عددها قرابة 17 ألف سفينة سنويا.

وقامت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها بجولة بحرية بالمجرى الملاحي لقناة السويس والقناة الجديدة يرافقهم الفريق مهاب مميش لمشاهدة المشروع العملاق.

أ ش أ