سيف بن زايد يطلق اللعبة الإلكترونية التوعوية "سباق الإمارات"

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم "الأربعاء" بمقر الوزارة، اللعبة الإلكترونية التوعوية "سباق الإمارات (UAE RACING)، عبر منصتي "Apple store أبل ستور" و"Google play جوجل بلاي، والتي طورتها كوادر وطنية إماراتية بمركز التكنولوجيا الافتراضية بالقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع عدد من الجهات التربوية المعنية بالنشء، والخبراء والمختصين في هذا المجال، وذلك ضمن مبادرة أقدر للألعاب الذكية التي ينفذها برنامج خليفة لتمكين الطلاب.

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> واستمع سموه لشرح حول أهداف اللعبة ومضامينها التربوية والأخلاقية من محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، والعقيد الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب.

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> وقال اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، إن البرنامج يهدف إلى الوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب والطلاب عن طريق الالعاب الالكترونية، بما يعزز من تثقيفهم وتوعيتهم بالمضامين التربوية الجيدة والتي ترتكز على قيمنا ومبادئنا الأخلاقية، موضحاً أن تصميم الألعاب الإلكترونية للبرنامج جاء على النحو الذي يضمن وصول الأهداف التي تعمل على تعزيز حب الوطن من خلال التعرف على تاريخه ومؤسساته ومنجزاته ومقدراته، وكيفية الحفاظ على هذه المكتسبات.

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> واشاد القاضي الدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة عالمياً في الاهتمام بالنشء تربوياً واجتماعياً، لافتاً إلى الشراكة الاستراتيجية مع برنامج خليفة لتمكين الطلاب بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وصولاً إلى مجتمعات دولية متطورة.

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> واشار إلى اهداف اللعبة في تطوير التركيز الذهني للطالب من خلال تدريبه على التآزر الحركي البصري، والاستدلال المكاني، والدقة والسرعة في الأداء، إضافة إلى دافعية الانجاز، وتوكيد الذات والثقة بالنفس، والتحكم والتمكن، والتنافس الايجابي، والعمل الجماعي، والعمل ضمن فريق، وتكوين اتجاه سلبي نحو الجريمة ونبذ السلوك الاجرامي، وتكوين اتجاهات إيجابية، وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء الوطني.

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> واشاد محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، بدعم سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لهذه المبادرة الطيبة التي تؤكد على مدى اهتمام سموه بتوعية النشء عبر كل الوسائل الممكنة وبما يحقق طموحاتهم وأحلامهم، ويؤكد ذلك على ملامسته لواقع احتياجات الأجيال الجديدة في ظل التطورات التقنية والتكنولوجية التي أصبحت جزءاً أصيلاً من حياتنا، لافتاً إلى أهمية أن يعتاد الطلاب على الممارسات الصحيحة، وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، بما يعزز توجهات الدولة نحو إسعاد أفراد المجتمع ويحقق رفاهيتهم ورضاهم وبما لا يتعارض مع قيمنا وتقاليدنا.

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> وأوضح العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية، أن إطلاق لعبة سباق الامارات يأتي تتويجاً للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية لإعداد الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية التي شاركنا فيها، والتي تضمنت أربع محاور رئيسية حول المهارات الشخصية والوعي الوطني والصحة والسلامة العامة والتوعية الأمنية، كما تحقق العديد من الجوانب الإيجابية التي كنا نستهدفها في تعزيز ثقافة مرورية متميزة لدى النشء من خلال وسائل وأدوات غير تقليدية، و تعزيز معرفة القوانين المرورية، وثقافة السلامة المرورية من خلال التعرف على أنواع الإشارات المرورية ومعانيها، والحصول على رخصة قيادة باجتياز اختبار الإشارات واختبار عملي، وارشادات القيادة بحذر أثناء تكاثف الضباب وهطول الأمطار، وكل ذلك مضامين تم توثيقها في الوثيقة الوطنية للتوعية الطلابية.

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> وقال العميد مهندس حسين احمد الحارثي، نائب رئيس المجلس المروري الاتحادي ، رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، أن مثل هذه الألعاب تعد هامة في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الحد من الحوادث عبر تعزيز مهارات الاستخدام الصحيح للمهارات التنافسية، والتي ترتكز عليها اللعبة التي تقوم على فكرة التنافس مع الآخرين في جو من المرح والتفاعل البناء، حيث يتعلم المشاركون فيها أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والقيادة والتنافس في الحلبات المخصصة، و تعزيز الوعي الوطني، والتعرف على خارطة الدولة، من خلال، لوحات توعوية عن حب الوطن، وأرقام الدولة، و تطوير المهارات الشخصية مثل: مهارتي الانتباه والتركيز، وتنمية الذات من خلال ما يؤديه الطالب من أنشطة تعكس ميوله، مما يشعره بالسعادة أثناء الترويح عن النفس، وتنمية مهارات التفاعل والتواصل الاجتماعي، وكل ذلك يدعم توجهاتنا نحو الحد من الحوادث المرورية.

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> وأوضح العقيد الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، أن الأهداف التي نسعي إليها من خلال برنامج خليفة لتمكين الطلاب عبر مثل هذه الأفكار المبدعة والخلاقة، هي إعداد جيل واعي يحسن إدارة نفسه وعلاقته مع الآخرين، وكذلك إرسال رسائل ومفاهيم ودروس توعوية مختلفة إلى جميع قطاعات المجتمع في أي مكان وبكل السبل الإلكترونية المتاحة، وتعزيز الهوية الوطنية، و استحداث وتطوير مجموعة من الألعاب الذكية التفاعلية المرتكزة على الثقافة المجتمعية والتاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل مع المؤسسات ذات العلاقة بتصميم العاب توعوية تتضمن المضامين التربوية للوثيقة الوطنية لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب.

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> وذكر أن الألعاب الإلكترونية تعتبر إحدى الوسائل الرئيسية المستخدمة في تطبيق البرنامج، وترتكز على أن اللعبة بشكل عام نشاط منظم منطقياً يتم ممارستها في ضوء مجموعة قوانين اللعب، حيث يتفاعل طالبان أو أكثر لتحقيق أهداف محددة وواضحة، في حين أن اللعبة الإلكترونية يتم اللعب فيها عن طريق جهاز إلكتروني، وتمتاز غالباً باستخدام المؤثرات الصوتية والبصرية والتركيز على إحراز النقاط أو إتمام المهمة والانتقال لمرحلة أخرى تحقيقاً لأهداف تعليمية محددة. وتعد وسيلة شديدة الفاعلية والكفاءة في تدريب الطلاب وتعليمهم.

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> وأوضح أن مبادرة أقدر للألعاب الذكية تعمل على اعداد جيل واعي يحسن إدارة نفسه وعلاقته مع الآخرين، وارسال رسائل ومفاهيم ودروس توعوية مختلفة إلى جميع قطاعات المجتمع في أي مكان وبكل السبل الالكترونية المتاحة وتعزيز الهوية الوطنية، موضحا أنها تتضمن استحداث مجموعة من الالعاب الذكية التفاعلية المرتكزة على الثقافة المجتمعية والتاريخية للدولة، وتصميم العاب توعوية تشتمل على المضامين التربوية للوثيقة الوطنية وبرنامج خليفة لتمكين الطلاب.

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> وأضاف: تعتبر الالعاب الإلكترونية إحدى الوسائل الرئيسية المستخدمة في تطبيق البرنامج، حيث تمثل نشاط منظم يتم ممارستها في ضوء مجموعة "قوانين اللعبة" بحيث يتفاعل طالبان أو أكثر لتحقيق اهداف محددة وواضحة.

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> واشار إلى أن اللعبة الالكترونية يتم اللعب فيها عن طريق جهاز إلكتروني وتمتاز باستخدام المؤثرات الصوتية والبصرية والتركيز على احراز النقاط او اتمام المهمة والانتقال لمرحلة اخرى تحقيقاً لأهداف تعليمية محددة وتعد وسيلة شديدة الفاعلية والكفاءة في تدريب الطلاب وتعليمهم.