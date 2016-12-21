الوصل الإماراتى يزاحم الأهلى والزمالك على نانا بوكو بعرض 1.5مليون دولار

كتب سليمان النقر

تلقى نادى المقاصة عرضا مغريا من الوصل الإماراتى للحصول على خدمات الغانى نانا بوكو، مهاجم الفريق الفيومى، على سبيل البيع النهائى مقابل 1.5 مليون دولار، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبلة.

ويعكف مسئولو المقاصة على دراسة العرض الإماراتى وتحديد مصير اللاعب، وتتجه النية للموافقة على بيع اللاعب والاستفادة من العائد المادى الكبير من جراء بيعه، على أن يتم حسم الأمر بعد نهاية مباريات الدور الأول بمسابقة الدورى العام.

وكان الأهلى والزمالك قد أبديا اهتماما بضم بوكو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تألقه مع المقاصة وتصدره جدول هدافى الدورى برصيد 9 أهداف، إلا أن النية تتجه للموافقة على العرض الإماراتى ورفض عرضى القطبين لشراء اللاعب.