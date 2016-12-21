نزلة برد وراء غياب "ريكو" عن مران مستبعدى الزمالك

كتب عمرو جاب الله

حصل صلاح ريكو، لاعب وسط الزمالك، على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن مران المستبعدين اليوم، الذى أقيم بمقر قلعة ميت عقبة، بسبب تعرضه لنزلة برد منعته من حضور المران.

وأدى محمود جنش وأحمد جعفر وأحمد توفيق وأحمد دويدار وحسنى فتحى ومحمد مجدى ومحمود عبد المنصف، لاعبو الزمالك المستبعدون من قائمة لقاء الإنتاج الحربى، مرانهم اليوم، الأربعاء، بمقر قلعة ميت عقبة، تحت إشراف ماركو رودريجو مخطط أحمال الفريق.

فيما غاب الرباعى "رمزى خالد وصلاح ريكو وإسلام جمال ومحمد مسعد" عن المران وكشف ريكو عن غيابه بسبب نزلة البرد التى يعانى منها وأخطر الجهاز الفنى بذلك.