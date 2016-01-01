بالأرقام.. تعرف علي أسعار السلع بعد ارتفاعها ٦.٥جنيه

شيماء مصطفى

مع اقتراب سعر الدولار من 20 جنيه، شهدت أسعار الدواجن زيادة جديدة، حيث زادت أسعار الفراخ البلدي من 5 إلي 6 جنيهات باختلاف المناطق، أي وصلت إلي 27 جنيه بعد أن كانت 22 جنيه أمس، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء زيادة جنية واحد لتصل إلي 24 جنيه بعد أن كانت بـ 23 جنيه، ووصل سعر البط للكيلو إلي 35 جنيه بزيادة 3 جنيهات في الكيلو عن أمس.

بينما لم تشهد أسعار اللحوم او الكبدة أي زيادة، ليستقر سعرها عند 120 جنيه للكيلو، ونفس الثبات طال عدد من أسعار السلع الغذائية، ولم تشهد أي زيادة جديدة اليوم، واستقر سعر السكر عند 18 جنيه في حالة تواجده بالأسواق، والمكرونة لـ 8 جنيه، والشاي وزن 250 جراما بـ 14 جنيه، و 16 جنيه لزجاجة الزيت، ومن 33 جنيه إلي 36 جنيه لعلبة السمن.

وبالنسبة للسجائر، استقرت الأسعار أيضا عند 14 جنيه للبوكس، و 13 جنيه للكليوباترا، والـ 14 جنيه للسوبر، و24 جنيه لـ l m

ويحذر التجار من موجة غلاء جديدة مع بداية العام الجديد، وذلك بسبب توقع وجود زيادة جديدة في سعر الدولار، بالاضافة إلي تطبيق الأسعار الجديدة للدولار الجمركي، بالاضافة إلي الزيادة التي ستفرضها الموانئ علي تكلفة تخزين البضائع حتى يتم الافراج عنها، واغلاق العديد من المصانع وما ترتب علي ذلك زيادة الاستيراد من الخارج، وما يتردد من أقاويل من وجود زيادة جديدة في أسعار الوقود، وبالتالي فكل هذه الأسباب ستؤدي إلي زيادة وفرق كبير في الأسعار