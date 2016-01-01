تأجيل إعادة محاكمة متهم باقتحام قسم كرداسة لجلسة 12 فبراير

مراسل ONA

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة المتهم أ م أ في اتهامه باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و 12 ضابطًا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة لجلسة 12 فبراير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحيم صفوت واحمد عبد الحكيم وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقا وتم ضبطه وأعيدت إجراءات محاكمته.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة 188 متهمًا منهم 151 محبوسًا و35 هاربًا إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات باقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.