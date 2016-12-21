بالصور.. شاهد حلب العريقة قبل وبعد الدمار والخراب

كتب: هاشم الفخرانى

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء مجموعة من الصور لمدينة حلب السورية قبل الحرب التى يشنها الجيش السورى ضد المنظمات الإرهابية التى اندلعت فى 2011 وبعد إندلاعها.

والتقطت الوكالة مجموعة صور للمدينة القديمة فى حلب عام 2008 وعقب اندلاع الحرب حيث كانت المدينة القديمة تمثل مكانا سياحيا ووجه للسائحين بينما أصبحت الان قلعة أشباح.

وفى صورة أخرى نشرت الوكالة قلعة المدينة القديمة ويعود تاريخها إلى عام 2010، ونفس القلعة عقب اندلاع الحرب حيث يسود القلعة الخراب والدمار.

ونشرت الوكالة صورة للمسجد الأموى فى حلب وترجع لتاريخ 2010 وتظهر الصورة مدى الروحانيات التى كانت بالمسجد بينما أصبح المسجد أطلال مهجورة.

ونشرت الوكالة كذلك صورة لمدخل أحد الاسواق السياحية فى حلب ويعود تاريخها لعام 2008

ونشرت الوكالة أيضا صورة لمكتبة "الشبيانى" وترجع لعام 2009 وصورة أخرى بعد اندلاع الحرب