عميد طب الإسكندرية: نطالب الأعلى للجامعات بالتشديد على أعداد قبول الطلاب فى الكليات

الإسكندرية – أسماء على بدر

طالب الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، بضرورة التشديد على أعداد استقبال الطلاب سنوياً بالجامعات حتى تتوفر الكليات استيعاب الطلاب وتقديم خدمة تعليمية مميزة تواكب الإمكانيات المتوفرة بالجامعات.

وقال خلال كلمته بورشة العمل التى نظمتها كلية الطب جامعة الإسكندرية اليوم لتطوير التعليم الطبى، إن كلية الطب جامعة الإسكندرية استقبلت العام الماضى 1500 طالب وطالبة وهو يعد رقماً كبيراً لكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأضاف أنه كلما كانت الأعداد قليلة فى قبول الطلاب تستطيع الجامعات أن تُخرج دفعات متميزة فى الأقسام الطبية.

يذكر أن ورشة العمل حضرها ممثلى المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع كلية الطب جامعة كفر الشيخ لتطوير القطاع الطبى بالكلية والمستشفيات الجامعية.