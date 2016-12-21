مركز شرطة بنى مزار يستقبل طلاب المدارس

المنيا – حسن عبد الغفار

استضاف مركز شرطة بنى مزار عدد من طلاب وطالبات المدارس وتم تقديم الضيافة اللائقة لهم، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية وبناء على توجيهات اللواء فيصل دويدار، مساعد الوزير مدير أمن المنيا، بأهمية تنمية الثقافة الشرطية لدى الطفل منذ الصغر لما له من دور إيجابى على تنمية الوعى الشرطى للمجتمع، حيث تم توضيح بعض النقاط الهامة لهم، وإبراز مدى دور رجل الشرطة فى حماية الوطن وأمن المواطن.

وما تقدمه الشرطة من تضحيات فى حماية المؤسسات الهامة بالدولة وتقديم أرواحهم فداء للوطن والمواطنين، كما تم تفقد وحدة حقوق الإنسان بالمركز وشرح دورها الإيجابى.