النيابة تعاين عقار منهار و 4 منازل متصدعة بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

أجرى محمد قزامل وكيل نيابة ثان المحلة فى محافظة الغربية معاينة للمنزل المنهار بشارع سكة زفتى ثان المحلة، ملك إبراهيم جمال الوصيفي، و4 عقارات أخرى تصدعت بسبب وجود عقار مكون من 15 طابق بجوار المنزل المنهار.

وكانت منطقة سكة زفتى بحى ثان المحلة الكبرى شهدت فجر اليوم انهيار منزل مكون من 4 طوابق ودورأرضى ملك إبراهيم جميل الوصيفى، وانتقلت قوات الحماية المدنية واللواء زكريا عباس حكمدار امن المحلة وسمنود والعميد أشرف عمارة مأمور قسم ثان المحلة، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار، فيما تبين تصدع 4 منازل مجاورة له بسبب وجود برج سكني من 15 طابق تحت الانشاء بجوار المنزل المنهار.

وتوجه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية يرافقه اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة واللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية للاطمئنان على مواطنى المنطقة ومتابعه العقار، وتبين أن العقار كان خالى من السكان .

وأصدر المحافظ تعليماته لـ أحمد فكري رئيس حى ثان المحلة الكبرى بفرض كردون حول المنزل المنهار وقطع المرافق عن المنزل تأمينا للمواطنين والحى، وتشكيل لجنه من كلية الهندسة جامعه طنطا ولجنه المنشآت الايلة للسقوط لمتابعه الحالة الانشائية للمنازل المجاورة.

وقامت شرطة المرافق فى محافظة الغربية برئاسة العميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية والرائد إيهاب محرم رئيس قسم شرطة مرافق المحلة، بالتنسيق مع حي ثان المحلة برئاسة احمد فكري فى تنفيذ قرار اللواء احمد صقر محافظ الغربية بإزالة 8 طوابق بدون ترخيص فى برج سكني من 15 طابق بجوار المنزل المنهار المكون من 4 طوابق والذي تسبب فى انهيار المنزل وتصدع 4 منازل أخرى.

وتم الاستعانة بـ احمد زيدان مقاول الثانوية الذي قام بإحضار المعدات الخاصة بالهدم وبدأت القوات فى هدم الأدوار المخالفة وفرضت الشرطة كردونا أمنيا وأغلقت الشارع فى محيط البرج وتحويل الطريق للطريق الموازى ويشرف على التأمين اللواء زكريا عباس حكمدار امن المحلة وسمنود واللواء أشرف درويش مساعد مدير الامن لفرقة شرطة المحلة

وكان اللواء احمد صقر محافظ الغربية أصدر قرراً بإزالة 8 طوابق، بعقار مكون من 15طابقاً دون ترخيص وتسبب فى انهيار منزل من 4 طوابق وتصدع 4 أخرى، بمنطقة سكة زفتى بالمحلة.

وأكد المحافظ أنه سيتم إزالة الأدوار المخالفة اليوم الأربعاء، بعد تجهيز المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية .

وفى نفس السياق أصدر اللواء احمد صقر توجيهاته، لجمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء حصر بالأسر المتضررة من حادث انهيار منزل من 4 طوابق فجر اليوم الأربعاء بمنطقة سكة زفتى بالمحلة وتصدع 4 منازل ملاصقة له بسبب برج سكني مكون من 15 طابقاً، تحت الإنشاء وذلك طبقا لمحضر الشرطة وصرف اعانات عاجلة لهم.