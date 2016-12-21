احتفالا بالعام الجديد.. «طرق دبي» تقدم عروضا خاصة لوسائل النقل البحري

أكملت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات استعداداتها لتقديم عروض خاصة، وخدمات مميّزة، في مجال النقل البحري، من خلال الباص المائي وفيري دبي والعبرة، في ليلة رأس السنة الميلادية يوم السبت 31 ديسمبر الحالي، وذلك في إطار حرصها على مشاركة الجمهور، من مختلف الجنسيات ومن الزائرين والسائحين القادمين إلى دبي من جميع أنحاء العالم، ابتهاجهم بهذه المناسبة السنوية، وتقديم خدمات متميزة لهم.

وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: تُعد هذه الخدمة ضمن سياق تواصل الهيئة الدائم مع عملائها، حيث استنفرت جهودها ليعيش الناس تجربة جديدة، من خلال شبكة النقل البحري، لمشاهدة لحظة الاحتفالات الكرنفالية المنطلقة من برج خليفة، وبرج العرب، وأتلاتنس وقناة دبي المائية، عبر الواجهة البحرية في دبي، من خلال رحلة مائية تترك ذكريات جميلة لرواد وسائل النقل البحري، من السكان والزائرين والسائحين.

وأوضح آل علي إنه يكون بإمكان الجمهور الراغبين بالتمتع بهذه الخدمة الاتصال بالرقم المجاني للهيئة: (8009090) أو برقم الهاتف المتحرّك: (056-2190276) لمعرفة المزيد من التفاصيل عن رحلات الباص المائي، وفيري دبي، مشيرا إلى أنه لمعرفة المزيد من التفاصيل عن رحلات العبرة، يمكنهم التواصل على الهاتف المتحرك: (050-2699952).

وسوف تنطلق رحلات خدمة فيري دبي، من الساعة 9 مساء، وتنتهي في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، فيما تنطلق رحلات الباص المائي والعبرة من الساعة 10:30 مساءً وتنتهي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث ينطلق الباص المائي من محطة تيراس وبروميناد (مرسى دبي)، إلى نقطة التجمّع بجانب جسر نخلة جميرا، ويبلغ سعر تذكرة الشخص الواحد (125)، ومجانا للأطفال أقل من عامين.

وتنطلق رحلات فيري دبي من محطة مارينا مول (مرسى دبي)، ومحطة الغبيبة (خور دبي)، ومحطة قناة دبي المائية (قناة دبي المائية)، إلى نقطة التجمّع بالقرب من برج العرب، وبرج خليفة، ومحمية رأس الخور، وتبلغ قيمة تذكرة الفيري (300) درهم للدرجة الفضية، و(450) درهم للدرجة الذهبية، مع تخفيض (50%) للأطفال،) ما بين 2 و10 سنوات)، ومجانا للأطفال أقل من عامين.

كما تنطلق رحلات العبرة من محطة دبي فيستفال سيتي، ومحطة الجداف للنقل البحري، إلى خور دبي وتبلغ قيمة تذكرة العبرة (125) درهما للشخص الواحد، ومجانا للأطفال، أقل من عامين.

وأضاف آل علي: تنتهز الهيئة هذه الفرصة لتشارك أفراد المجتمع المحتفلين برأس السنة الميلادية فرحتهم بهذه المناسبة، موضحا أنها تعتبر فرصة لرؤية دبي في عُرس احتفالي بعيدا عن الازدحام المروري، واكتظاظ البشر في الأماكن البرية، خاصة برج خليفة، الذي يفرض مكانته الخاصة أعلى برج في العالم، وقناة دبي المائية، وهو ما يظهر خدمات الهيئة المميزة في النقل البحري لهذا اليوم، واهتمامها برفع مستوى رضا عملائها، ومستخدمي هذه الوسائل.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، إن فيري دبي والباص المائي والعبرة، تتمتع بجاذبية خاصة لدى سكان دبي وزائريها وسائحيها، نظرا لجمال وروعة سواحل دبي، التي تمتلك مجموعة من المعالم السياحية الراقية، مثل جزر العالم، وجزر نخيل، وقناة دبي المائية، وغيرها من المناطق التراثية والفنادق الفخمة، وسوف يضيف إطلاق هذه الخدمة النوعية زخما جديدا لوسائل النقل البحري في هذه المناسبة.