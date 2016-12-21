وفاة 44 شخصا في حوادث الدهس خلال الـ11 شهراً

سجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وفاة (44) شخصاً تعرضوا للدهس وإصابة (303) شخصاً بإصابات متفاوتة في (328) حادثاً وقعت في الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي. فيما تم ضبط (64) ألفاً و(458) شخصاً قاموا بعبور الطريق من غير المكان المخصص للعبور.

وتفصيلاً قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن شرطة دبي تحرص على أن تكون طرق الإمارة الأكثر أمنا وسلامة وحفظاً للأرواح والممتلكات، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للإدارة العامة للمرور هو ضبط أمن الطريق بكفاءة عالية وخفض نسبة الوفيات إلى الرقم الصفر بحلول العام 2020م.

وأِشار إلى أن بعض الممارسات الخاطئة من قبل مستخدمي الطريق من المشاة أدت إلى ارتفاع وفيات حوادث الدهس، حيث أسفرت عن وفاة (44) شخصاً وإصابة (303) بإصابات متفاوتة منها (37) بليغة، و138) متوسطة، و(128) بسيطة خلال الأشهر الـ(11) الماضية.

وارجع سبب ارتفاع وفيات حوادث الدهس يأتي نتيجة لارتكاب بعض الممارسات الخاطئة كالنوم تحت عجلات الشاحنات أثناء توقفها لأخذ قسطاً من الراحة، أو قيام بعض الأشخاص بتسلق الحاجز الأسمنتي الفاصل بين الشارع أو العبور عبر فتحات الحاجز الشبكي على الرغم من وجود معابر للمشاة وجسور قريبة منهم.

ولفت العميد سيف المزروعي، إلى أن القانون يمنع المشاة من العبور على الطرق السريعة أو الطرق التي تزيد سرعتها عن (80) كم في الساعة، أما في الطرق الداخلية فضرورة العبور من الأماكن المخصصة لذلك أمر مطلوب وإلزامي على جميع المشاة أو استخدام الجسور والأنفاق المخصصة للمشاة إن وجدت، وليس العبور العشوائي.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور عن ضبط (64) ألفا و(458) مخالف من المشاة خلال الأشهر الـ(11) الماضية من العام الجاري، وذلك في إطار الحملات المستمرة لتواجد رجال المرور في كافة الشوارع الداخلية والخارجية للإمارة.

وأشار إلى أن شهر مارس تصدر في عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم أثناء عبورهم من غير الأماكن المخصصة لعبورهم حيث تم ضبط (7920) مخالف، بينما احتل شهر فبراير في المرتبة الثانية حيث تم ضبط (6798) مخالف، واحتل شهر إبريل في المرتبة الثالث حيث تم ضبط (6556) مخالف.

وأضاف: كما حل شهر يناير في المرتبة الرابعة حيث ضبط (6480) مخالف، ثم شهر أغسطس في المرتبة الخامسة (5922) مخالف، وشهر يونيو في المرتبة السادسة (5802) مخالف، وشهر نوفمبر في المرتبة السابعة (5355) مخالف، بينما حل شهر مايو في المرتبة الثامنة (5259) مخالف، وحل شهر يوليو في المرتبة التاسعة (4858) مخالف، وفي المرتبة العاشرة شهر أكتوبر (4787)، وأخيرا شهر سبتمبر (4721) مخالف.