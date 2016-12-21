شرطة دبي توفر الضمان الصحي لموظفيها العسكريين وذويهم

تطبيقاً لقانون الضمان الصحي لإمارة دبي رقم 13 لعام 2013 الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لقرار المغفور له بإذن الله، الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، رحمه الله، في إسعاد الموظفين، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية توفير خدمات الضمان الصحي لموظفيها العسكريين وذويهم "رعاية" مع شركة "نيورون"، بحضور اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون اسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء محمد سعد الشريف مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وسعادة اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والعميد احمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد جمال الجلاف، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد الطبيب الاستشاري الدكتور علي سنجل مدير مركز شرطة دبي الصحي، ونائبه الدكتور مصطفى الشعراوي، ومن جانب شركة نيورون السيد محمد مبارك المطيوعي، رئيس مجلس الإدارة، وعمير نظامي، مدير عام وعضو مجلس الإدارة، وندى مجدلاني، نائب رئيس علاقات العملاء وتطوير الاعمال، عبير عبد الله اليافعي، مدير قسم علاقات العملاء.

قانون الضمان

وأكد اللواء محمد سعد الشريف أن توقيع الاتفاقية يأتي تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في توفير الضمان الصحي لجميع العاملين في إمارة دبي بما يعزز تنافسيتها ورفع معدلات السعادة، وانسجاماً مع قانون الضمان الصحي في دبي رقم 13 لعام 2013 والقاضي بإلزامية وجود تأمين صحي لجميع العاملين في الإمارة.

وأشار سعادة اللواء الشريف إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي أيضاً تنفيذاً لقرار الفريق خميس مطر المزينة رحمه الله، الذي كان قد أمر منذ قرابة 6 أشهر بالعمل على توفير الضمان الصحي لموظفي شرطة دبي بهدف تحقيق السعادة لهم بما ينعكس على تأدية واجباتهم الوظيفية الهامة على أكمل وجه.

وقال: الفريق المزينة رحمه الله كان حريصاً جداً على إيجاد الوسائل التي تؤمن المجتمع الداخلي لشرطة دبي وتحقق الاستقرار الوظيفي للموظفين لأنه آمن بأن الموظف الآمن وظيفياً سيكون انتاجه غير محدد بوقت ولا بمكان وينعكس أثر على خدمة المجتمع وإسعاده وتحقيق الأمن والأمان للناس.

مبادرات إسعاد

وشدد اللواء الشريف على أن شرطة دبي تحرص دائماً على إسعاد موظفيها من خلال المبادرات المتنوعة ومنها اتفاقية الضمان الصحي " رعاية"، موضحاً أن شرطة دبي حرصت منذ عقود على تحقيق السعادة لموظفيها حيث كانت أول جهة حكومية تطلق منذ عقدين ونيف صندوقاً للتكافل الاجتماعي استفاد منه الكثيرون وساهم في تأمين نواحي كثيرة لا تغطيها الميزانية الرسمية، كما وكانت هناك روضة شرطة دبي التي دُشنت في بداية سبعينيات القرن المنصرم وجاءت من ضمن فلسفة إسعاد الموظفين وتخرج منها العديد من المدراء العاميين في دبي حالياً.

الفئات المستفيدة

واضاف اللواء الشريف أن جميع العسكريين من ضباط وضباط صف والأفراد وذويهم مشمولين بالضمان الصحي، وسيستفيدون من الخدمات الطبية التي ستقدمها شركة نيورون وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمية في القطاع الصحي.

وأوضح أن اختيار شركة نيورون لتنفيذ بنود اتفاقية الضمان الصحي جاء بعد تقديمها أفضل عرض لشرطة دبي والذي يتضمن الالتزام بإدارة الخدمات الطبية بطريقة مميزة وجودة عالية طبقاً للممارسات المعتمدة عالمياً.

وأشار إلى أنه بناءً على بنود الاتفاقية فإن الشركة تلتزم بتنفيذ برنامج الرعاية الصحية على درجة عالية من الاحترافية في الممارسة وتقديم الخدمات الطبية والصحية من خلال شبكة المستشفيات والعيادات المعتمدة لديها والتي تمتلك أحدث الأجهزة والمعدات على مستوى الدولة، وعبر استخدام كادر مؤهل من الأطباء الممارسين والاستشاريين والأخصائيين والمعالجين والفنيين ذوي الخبرة الكافية في ممارسة المهنة والمرخصين والمؤمن عليهم من قبل الجهات المختصة.

وأوضح أن شركة نيورون ستزود كافة المستفيدين من العسكريين وذويهم ببطاقة شخصية تخولهم الحصول على الخدمات الطبية من كافة المزودين المعتمدين لديها والاحتفاظ بسجلات طبية تتضمن كافة المعلومات عن المستفيدين والتقارير الطبية والوصفات الدوائية والفحوص.

ومن جانبه قال محمد مبارك المطيوعي، ان الشركة تفخر بدعم المبادرة الأولى من نوعها من قبل شرطة دبي لبرنامج "رعاية" الصحي لموظفيها وعائلاتهم، مشيرا ان شرطة دبي تسعي الى الحفاظ على دوام الصحة والسعادة لموظفيها بإنشاء برنامج صحي يوفر أفضل مستويات التغطية الصحية مع أكثر من 1500 مقدم خدمات صحية في جميع انحاء دولة الدولة وتلتزم شركة نيورون بضمان جودة الخدمات الصحية والحرص على اسعاد أعضاء برنامج رعاية.