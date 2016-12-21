4 لاعبين يخشاهم الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربى

كتب – هيثم عويس

يلتقى فى السابعة مساء اليوم فريقا الزمالك والإنتاج الحربى باستاد السلام الدولى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الأول للدورى، فى مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها، بالرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين، حيث يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة .

ورغم فارق الإمكانيات المادية والبشرية بين الفريقين، إلا أن هناك 4 لاعبين يخشاهم الزمالك قبل هذه المواجهة المرتقبة.

محمود فتح الله

مدافع الإنتاج الحربى وهدافه برصيد 3 أهداف، يعرفه الزملكاوية جيدا نظرا لأنه أحد أبناء القلعة البيضاء، يجيد اللعب أمام فريقه السابق، ويجيد لعب الكرات الثابتة، واستطاع هز شباك الأبيض فى الموسم الماضى، بالإضافة لإجادته التسديد من خارج منطقة الجزاء وضربات الرأس، لذا فإنه يعد أحد مراكز القوى التى يعتمد عليها شوقى غريب المدير الفنى للإنتاج الحربى فى بناء خطته

وليد حسن

صانع ألعاب الإنتاج الحربى، يقدم موسما استثنائيا، استطاع إحراز هدفين لفريقه، بالإضافة لصناعة أكثر من هدف لزملائه، ويعد من اللاعبين الذين يعتمد عليهم شوقى غريب فى بناء خطته لاختراق دفاعات الخصوم .

صلاح أمين

مهاجم الإنتاج الحربى، من اللاعبين المحظوظين على مرمى الزمالك منذ أن كان لاعبا بنادى طلائع الجيش، أحرز هدفا فى الموسم الماضى عندما فاز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويعد كبير الهدافين حالياً بالإنتاج الحربى، ومن اللاعبين الذى يعول عليهم كثيرا المدير الفنى .

أحمد مجدى

صانع ألعاب فريق الإنتاج الحربى، ويعتمد عليه شوقى غريب فى صناعة الهجمات والتسديد من خارج الصندوق، بالإضافة لاختراقاته الناجحة من الجانبين، لذا فإنه يعد أحد مواطن القوى فى الفريق العسكرى .