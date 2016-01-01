حبس 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في اغتيال مهندس طيران تونسي

قال مصدر قضائي تونسي يوم الأربعاء إن قاضي التحقيق أمر بحبس ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة على ذمة التحقيق في قضية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري يوم الخميس الماضي.

وقتل الزواري (49 عاما) الذي كان يعمل مديرا فنيا في مؤسسة هندسية خاصة وخبيرا للطيران في سيارته بعدة رصاصات أمام منزله في منطقة العين بالقرب من صفاقس.

ونقلت وكالة تونس الرسمية للأنباء عن سفيان السليطي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس قوله “أصدر قاضي التحقيق صباح اليوم الأربعاء بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم في قضية اغتيال المهندس محمد الزواري من بينهم المرأة”.

وبحسب رويترز أضاف السليطي “أبقى قاضي التحقيق سبعة أشخاص آخرين من المشتبه بهم في نفس القضية في حالة سراح.”

وكانت وزارة الداخلية التونسية لمحت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى إمكانية وقوف جهاز أجنبي وراء اغتيال الزواري الذي أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أنه ينتمي إليها.

وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال عشرة أشخاص ضالعين في الاغتيال ومصادرة أربع سيارات ومسدسين وكاتمي صوت.

وذكر وزير الداخلية التونسية الهادي مجدوب أن التخطيط لاغتيال الزواري بدأ خارج تونس منذ فترة طويلة ومرتبط بتكوينه الأكاديمي وعلاقاته بتنظيمات إقليمية.