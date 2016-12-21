حسام البدرى: لقاء الألومنيوم لا يقل أهمية عن مباريات الدورى

كتب فتحى الشافعى

أكد حسام البدرى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أن مباراة الألومنيوم غدا، الخميس، فى كأس مصر تأتى على نفس درجة الأهمية من مسابقة الدورى، مشيرا إلى أن الفريق يركز حاليًا فى مباراة الكأس فى الدور الـ32 من الكأس.

وأضاف البدرى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن تشكيل الفريق قد يشهد بعض التغييرات خلال اللقاء، فى ظل حالة الإرهاق التى يعانى منها العديد من اللاعبين؛ نتيجة لضغط المباريات، بالإضافة للغيابات، مثل مروان محسن (بسبب الإيقاف)، وباسم على وعمرو السولية وأحمد حجازى (بسبب الإصابة).

وأشار البدرى إلى أن التفكير فى لقاء الزمالك، المقرر له 29 ديسمبر الجارى ضمن الجولة الـ17 من مسابقة الدورى الممتاز، سيكون عقب الانتهاء من لقاء الألومنيوم، مؤكدا أن لقاءات القمة دائما ما تكون لها ثوابت خاصة، كونها أهم مباراة فى الموسم وتعتبر الديربى الأشهر والأكبر فى الوطن العربى وأفريقيا.

وأوضح البدري أن اللقاء بكل تأكيد بطولة خاصة وتؤثر على الجماهير بشكل كبير، مشيرا إلى أن خوض المباراة أثناء اشتعال المنافسة على لقب الدورى يعطيها رونقا وأهمية خاصة.

يذكر أن الأهلى سوف يلتقى الألومنيوم فى الثامنة من مساء غد، الخميس، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر باستاد السلام.